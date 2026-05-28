रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' फैंस की फेवरेट फिल्म बन गई है. इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में भीड़ उमड़ी और शोज हाउसफुल गए. फिल्म ने एक बाद एक रिकॉर्ड बनाए और किसी और फिल्म को अपने आगे टिकने नहीं दिया. आज हम आपको फिल्म के 6 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

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ए रेटेड फिल्म के लिए एक भाषा में एक दिन में 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म

'धुरधंर 2' से पहले एसएस राजामौली की 'आरआरआर' ने एक दिन में और एक भाषा में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. लेकिन किसी ए रेटेड फिल्म ने ऐसा नहीं किया. 'धुरंधर 2' ने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि डे 3 और डे 4 को भी ये माइलस्टोन हासिल किया.

हाईएस्ट ए रेटेड इंडियन ग्रॉसर

फिल्म ने दुनियाभर में 1800 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है. अभी तक 'दंगल' नंबर पर है. 'दंगल' ने 2020 करोड़ का कलेक्शन किया था. हालांकि, ए रेटेड फिल्मों के मामले में 'धुरंधर 2' नंबर वन है.

नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट इंडियन ग्रॉसर

इंडिया में ही नहीं फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में भी जबरदस्त कमाई की. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' के कलेक्शन को पछाड़ दिया था. नॉर्थ अमेरिका में 'बाहुबली 2' ने 20.70 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था. वहीं 'धुरंधर 2' ने 28.60 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की.

सबसे तेज 1000 करोड़ ग्रॉसर वर्ल्डवाइड ए रेटेड फिल्म

'धुरंधर 2' सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली ए रेटेड फिल्म है. फिल्म ने सिर्फ 7 दिन में 1000 करोड़ कमा लिए थे.

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एक भाषा में पहले हफ्ते में सबसे बड़ी ए रेटेड फिल्म

इस फिल्म ने पहले हफ्ते में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 763 करोड़ ग्रॉस और 636 करोड़ नेट कमाई के साथ, हिंदी भाषा की फिल्मों में पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई.



ए रेटेड के लिए 1000 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन

फिल्म ने सिंगल भाषा में 1000 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया. ए रेटेड फिल्म ने हिंदी भाषा में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की.



