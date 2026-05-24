करण कुंद्रा से 9 साल छोटी हैं तेजस्वी प्रकाश, बोलीं- जब करण ने डेब्यू किया तब मैं स्कूल में थी

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश नेटफ्लिक्स के शो 'देसी ब्लिंग' को लेकर खबरों में हैं. इस शो में करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को शादी के लिए प्रपोज किया. करण और तेजस्वी के बीच में 9 साल का एज गैप है. हाल ही में तेजस्वी ने बताया कि जब करण ने डेब्यू किया था उस वक्त तेजस्वी स्कूल में थी.

हाल ही में अंगद बेदी और नेहा धूपिया के चैट शो में करण और तेजस्वी पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर बातें की. तेजस्वी और करण ने अपने और करण के एज गैप पर भी बात की.

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करण कुंद्रा को ऐसे मिला था एकता कपूर का शो

करण ने अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कहा,'ये बहुत एडवेंजर्स था. जालंधर छोटा सा टाउन है मुंबई और दिल्ली के मुकाबले में. छोटे शहर में सिंपल जिंदगी होती है. हम 90s के बच्चे हैं. इंटरनेट ने सबकुछ बदल दिया. मैं एक कॉल सेंटर चला रहा था और अपने पापा के साथ काम कर रहा था. एक दिन मैंने एकता कपूर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. ये 2008 की बात है. उन्होंने जवाब में कहा मुंबई आओ.'

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जब तेजस्वी से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि 2008 में वो स्कूल में थीं. तेजस्वी ने कहा, 'ये फनी है क्योंकि मैंने करण के लव स्कूल के अलावा कोई शो नहीं देखा है. मुझे करण इंटरेस्टिंग लगे. लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि मैं इस तरह के लड़के डेट करूंगी तो करण उससे बिल्कुल अलग है. करण से पहले मैंने किसी एक्टर को डेट नहीं किया था. मुझे वर्कप्लेस पर डेटिंग पसंद नहीं. मैं प्रोफेशनल रहना पसंद करती हूं.'

बता दें कि करण और तेजस्वी ने 2021 में डेटिंग शुरू की थी. दोनों सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में मिले थे. ये बिग बॉस का 15वां सीजन था जहां करण और तेजस्वी के बीच प्यार हुआ. इसके बाद से दोनों साथ हैं.

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