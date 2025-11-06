कितने अमीर हैं साउथ सुपरस्टार कमल हासन? चेन्नई में विला, लंदन में भी है घर

एक्टर कमल हासन इंडयन सिनेमा के मोस्ट टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर हैं. कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिल Iyengar ब्राह्मण परिवार में हुआ. कमल हासन ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम शुरू किया था. वो फिल्म Kalathur Kannamma (1960) में नजर आए थे. इसके बाद से कमल हासन लगातार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं.

कमल हासन ने खूब नेम-फेम पाया है. उन्होंने तगड़ी नेटवर्थ भी बना ली है. आइए जानते हैं कमल हासन की नेटवर्थ के बारे में.

कमल हासन की लग्जरी लाइफस्टाइल

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कमल हासन की नेटवर्थ 450 करोड़ रुपये है. वो एक्टिंग के जरिए कमाई करते हैं. इसके अलावा वो प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं. उनका राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल नाम का प्रोडक्शन हाउस है. कमल ब्रांड एंडोर्समेंट्स और कई टीवी वेंचर्स से कमाई करते हैं. वो एक प्रोजेक्ट का 100 रुपये चार्ज करते हैं. ऐसी खबरें थीं कि उन्होंने फिल्म इंडियन 2 के लिए 150 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.

कमल हासन लग्जरी लाइफ जीते हैं. कमल हासन का चेन्नई में विला है. उनका ये बंगला 60 साल पुराना पुश्तैनी बंगला है. खबरें हैं कि ये बंगला 92 करोड़ का है. इसके अलावा उनके पास एक अपार्टमेंट भी है. जिसकी कीमत करोड़ों में है.

कमल हासन के पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं. उनके पास BMW 730LD और लेक्सस एलएक्स 570 गाड़ी हैं.

इन फिल्मों में दिखे कमल हासन

वर्क फ्रंट पर कमल को पिछली बार फिल्म ठग लाइफ में देखा गया. ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी. इससे पहले वो इंडियन 2, कल्कि 2898एडी, विक्रम, विश्वरूपम जैसी फिल्में की हैं.

अब कमल के हाथ में दो बड़ी फिल्में हैं. वो फिल्म इंडियन 3 में नजर आएंगे. ये फिल्म अभी डिले चल रही है. इसके अलावा कमल को कल्कि 2898एडी के दूसरे पार्ट में देखा जाएगा. इस फिल्म में वो Supreme Yaskin के रोल में हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.