'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों

परिधि शर्मा टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उनका शो जोधा अकबर बहुत हिट हुआ था. शो में वो जोधा के रोल में थीं. रजत टोकस ने अकबर का रोल प्ले किया था. परिधि और रजत की एक्टिंग और केमिस्ट्री को फैंस बहुत पसंद करते थे. लेकिन क्या आपको पता है कि परिधि और रजत की ऑफ स्क्रीन दोस्ती नहीं थी.

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में परिधि ने रजत के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि रजत के साथ उनका बॉन्ड कैसा है. क्या रजत शर्मिले थे? इस सवाल पर परिधि ने रिएक्ट किया. उन्होंने, 'मुझे नहीं पता कि वो शर्मिले थे या नहीं. ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो खुद इस पर ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं. मैंने जो ऑब्जर्ब किया वो ये कि वो अपने रोल में काफी घुसे हुए थे.'

रजत संग परिधि की थी दोस्ती?

रजत संग अपने रोल को लेकर परिधि ने रिएक्ट किया. परिधि ने कहा, 'हमारा बॉन्ड प्रोफेशनल था. हम दोनों बहुत प्रोफेशनल थे. ये जरुरी नहीं है कि आप सभी के साथ जेल करें. लेकिन जब कैमरा ऑन होता था तो हम जोधा-अकबर होते थे. हम दोनों ही बहुत ईमानदार आर्टिस्ट हैं. अपने काम के प्रति डिवोटेड हैं. हम अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं. और अब तो कई साल हो गए हैं.'

क्या वो अभी भी रजत के साथ टच में हैं? इस पर परिधि ने कहा, 'मुझे उनके बारे में कोई आईडिया नहीं है. हम टच में नहीं हैं.'

FAQ

क्या परिधि शर्मा और रजत टोकस दोस्त हैं?

जवाब- परिधि और रजत ने साथ में जोधा अकबर में काम किया है. पर्सनल लाइफ में वो दोस्त नहीं हैं.

परिधि शर्मा के पति कौन हैं?

जवाब- परिधि शर्मा ने 2009 में बिजनेसमैन Tanmai Saksena संग शादी.

रजत टोकस ने एक्टिंग छोड़ दी?

जवाब- रजत ने 2019 में आखिरी बार शो नागिन 3 में काम किया था. इस शो में वो इच्छाधारी नाग बने थे. इसके बाद से वो किसी शो में नजर नहीं आए.