जूही चावला ने भतीजे के साथ शेयर की फोटो, चार्मिंग पर्सनैलिटी देख यूजर्स बोले- अगला रणबीर कपूर

एक्टर जूही चावला ने भतीजे वीर जय खोसला को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने जय के साथ दो फोटोज शेयर की. जूही ने पोस्ट के साथ बताया कि वो इस खास मौके पर 100 पेड़ लगाएंगी.

जूही चावला ने भतीजे को किया बर्थडे विश

जूही ने कैप्शन में लिखा- हमारे जय के लिए 100 पेड़ लगाएंगे. बड़ा सा हग और हैप्पी बर्थडे वीर जय. जूही और वीर जय की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. हर कोई जय की चार्मिंग पर्सनैलिटी का कायल हो गया है. सभी इनकी तुलना रणबीर कपूर से कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कब वो बॉलीवुड डेब्यू करेंगे.

एक फोटो में जय ने पीछे से जूही को गले लगाया है. वहीं दूसरी फोटो में वो क्रिकेट स्टेडियम में नजर आ रहे हैं. दोनों साथ में साथ खुश दिख रहे हैं.

कुछ लोगों ने कहा कि जय रणबीर कपूर की तरह दिख रहा है तो कुछ ने कहा कि जय सनी देओल की तरह दिख रहे हैं. उनके लुक्स फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं. यूजर्स उन्हें हैंडसम हंक बुला रहे हैं.

इन फिल्मों में दिखीं जूही चावला

जूही की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट जय मेहता के साथ शादी की. उनकी शादी 1995 में हुई. इस शादी से उन्हें दो बच्चे जाह्नवी मेहता और अर्जुन मेहता हैं. जूही ने 1986 में फिल्म सल्तनत फिल्म से डेब्यू किया था. दो साल बाद उन्हें फिल्म कयामत से कयामत तक से पॉपुलैरिटी मिली. उन्होंने बोल राधा बोल, इश्क, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई फिल्में की हैं.

उन्हें हाल फिलहाल में द रेलवे मैन, शर्मा जी नमकीन और Hush Hush में देखा गया. जूही की एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं.