आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दोनों ही अलग-अलग जॉनर की फिल्में हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी कर रही है. हालांकि 'थामा' ने पहले दिन से ही 'एक दीवाने की दीवानियत' पर बढ़त बनाई हुई है. इनके अलावा सिनेमाघरों में कुछ हफ्तों पुरानी ‘कांतारा चैप्टर 1’ भी धमाल मचा रही है.वहीं बाइसन: कालामादान और ड्यूड भी इस रेस में शामिल हैं. चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्मों ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) की लेटेस्ट फिल्म, 'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. हालांकि सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट भी देखी गई और इसने पहले मंडे को 4.25 करोड़ रुपये की कमाई की. लेकिन मंगलवार को इसका कलेक्शन बढ़ गया.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 8वें दिन यानी मंगलवार को 5.50 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'थामा' की 8 दिनों की कुल कमाई अब 101.10 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने मंगलवार को कितनी की कमाई?

सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई में भी पहले सोमवार को गिरावट देखी गई. मिलाप मिलन जावेरी की फिल्म, ने अपने पहले रविवार को 7 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन अपने पहले सोमवार (7वें दिन) इसने 3.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. हालांकि मंगलवार को 'एक दीवाने की दीवानियत' के कलेक्शन में भी तेजी देखी गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 8वें दिन यानी मंगलवार को 4.35 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' की 8 दिनों की कुल कमाई अब 49.35 करोड़ रुपये हो गई है.

बाइसन: कालामादान ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?

मारी सेल्वराज की तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा बाइसन: कालामादान 17 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. ये फिल्म अब अपनी रिलीज़ के दूसरे हफ़्ते में पहुंच चुकी है. फिल्म को अपने दूसरे सोमवार को दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी. सैकनिल्क के अनुसार, ध्रुव विक्रम की फिल्म ने अपने 11वें दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बाइसन: कालामादान ने दूसरे मंगलवार को 12वं दिन 1.10 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ बाइसन: कालामादान की 12 दिनों की कुल कमाई अब 38.45 करोड़ रुपये हो गई है.

ड्यूड ने 12वें दिन कितनी की कमाई?

प्रदीप रंगनाथन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, ड्यूड ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. बता दें कि फिल्म में ममिथा बैजू, आर. सरथकुमार, रोहिणी और हृदु हारून भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. कीर्तिस्वरन द्वारा निर्देशित, इस फिल्म ने अपने ग्यारहवें दिन (दूसरे सोमवार) 1.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूड ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.25 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ड्यूड की 12 दिनों की कुल कमाई अब 68 करोड़ रुपये हो गई है.

कांतारा चैप्टर 1 ने चौथे मंगलवार कितना किया कलेक्शन?

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 को सिनेमाघरों में गर्दा उड़ाते हुए अब एक महीना पूरा होने वाल है. हालांकि इसकी क्रेज अब भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी के साथ कांतारा चैप्टर धुआंधार नोट भी कमा रही है. ये फिल्म भारत में 600 करोड़ी बनने वाली है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो कांतारा चैप्टर 1 चौथे मंडे को 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया था.