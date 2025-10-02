भारतीय फिल्म निर्माता, लेखक और निर्देशक जेपी दत्ता उर्फ ज्योति प्रकाश दत्ता को उनकी शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है. निर्माता जेपी ने 'बॉर्डर', 'कारगिल', 'बटवारा', और 'गुलामी' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं. 3 अक्टूबर, शुक्रवार को निर्माता अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं.

जेपी दत्ता की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में रही हैं. जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को मुंबई में हुआ था.

फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े जेपी दत्ता

निर्माता की जड़ें फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़ी हैं, क्योंकि उनके पिता, ओ.पी. दत्ता भी फिल्म निर्माता और निर्देशक थे. अपने पिता को देखकर ही जेपी दत्ता ने फिल्मों में आने का मन बनाया और पहली फिल्म 'गुलामी' की.

ये फिल्म साल 1985 में आई. मल्टीस्टारर इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, और मजहर खान ने काम किया था.

‘गुलामी’ से मिला पहला ब्रेक

निर्माता की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसके बाद जेपी दत्ता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देशप्रेम से भरी फिल्में की. निर्माता-निर्देशक जेपी दत्ता को देशभक्ति पर बनी फिल्मों से ही पहचान मिली.

जेपी दत्ता ने 'बॉर्डर', 'एलओसी: कारगिल', 'रिफ्यूजी' और 'पलटन' बनाई हैं. निर्माता के लिए फिल्म 'बॉर्डर' मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि फिल्म को इतना पसंद किया गया कि फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर का बजट 10 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने तकरीबन 40 करोड़ के आस-पास का कलेक्शन किया. इतना ही नहीं, निर्माता ने फिल्म को री-रिलीज भी किया.

‘बॉर्डर-2’ की तैयारी जारी

फिल्म की सफलता को देखते हुए निर्माता ने फिल्म 'बॉर्डर-2' बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है. फिल्म को साल 2026 में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन जैसे स्टार दिखने वाले हैं.

निर्देशक जेपी दत्ता की पर्सनल लाइफ भी विवादों में रही. निर्माता ने एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से भागकर शादी की थी. बिंदिया गोस्वामी के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उनकी शादी जेपी दत्ता से हो, लेकिन दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि दुनिया की परवाह न किए बगैर दोनों ने गुपचुप शादी रचा ली.

आज जोड़े की दो बेटियां निधि दत्ता और सिद्धि दत्ता हैं. निधि दत्ता भी अपने पिता की तरह निर्देशक-निर्माता बनने की राह पर हैं और फिल्म बॉर्डर-2 में बतौर निर्देशक काम कर रही हैं.