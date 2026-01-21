ये टॉप 7 स्पाई कॉमेडीज बिल्कुल न करें मिस, हर सीन है मजेदार, जानें- कहां हैं अवेलेबल

गेट स्मार्ट (एप्पल टीवी+)- 1960 के आइकॉनिक टीवी शो का मॉडर्न वर्जन. मैक्सवेल स्मार्ट एक नए फील्ड एजेंट के तौर पर KAOS को रोकने की कोशिश करता है. एजेंट 99 के साथ उनकी जोड़ी हंसी, गैजेट्स और एक्शन से भरपूर है. ड्वेन जॉनसन का कैमियो भी फिल्म में शानदार है.