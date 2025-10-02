हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड43 की उम्र में भी आज की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं दीया मिर्जा, देखिए जवानी की 10 फोटोज

43 की उम्र में भी आज की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं दीया मिर्जा, देखिए जवानी की 10 फोटोज

Dia Mirza Young Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा 43 साल की हैं और कई सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं. एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती से आज की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. देखिए उनकी जवानी की फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 02:41 PM (IST)
Dia Mirza Young Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा 43 साल की हैं और कई सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं. एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती से आज की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. देखिए उनकी जवानी की फोटोज.

दीया मिर्जा की एक्टिंग के साथ उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है. वो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका हर अंदाज फैंस को पसंद आता है. दीया की जवानी के दिनों की फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

1/9
दीया मिर्जा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं. दीया की फोटोज पर फैंस कमेंट करने से नहीं रुकते हैं.
दीया मिर्जा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं. दीया की फोटोज पर फैंस कमेंट करने से नहीं रुकते हैं.
2/9
दीया सूट में बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनका डार्क आई मेकअप सबका दिल जीत रहा है.
दीया सूट में बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनका डार्क आई मेकअप सबका दिल जीत रहा है.
3/9
अगर आप दीया की पुरानी फोटोज देख लेंगे तो आज की दीया और यंग डेज में कोई फर्क नहीं लगता है.
अगर आप दीया की पुरानी फोटोज देख लेंगे तो आज की दीया और यंग डेज में कोई फर्क नहीं लगता है.
4/9
दीया फिल्म रहना है तेरे दिल में के बाद इंडस्ट्री में छा गई थीं. वो इस फिल्म में आर माधवन के साथ नजर आईं थीं.
दीया फिल्म रहना है तेरे दिल में के बाद इंडस्ट्री में छा गई थीं. वो इस फिल्म में आर माधवन के साथ नजर आईं थीं.
5/9
उसके बाद से दीया हर जगह छा गई थीं. इस फोटो में दीया की क्यूटनेस के लोग दीवाने हो रहे हैं.
उसके बाद से दीया हर जगह छा गई थीं. इस फोटो में दीया की क्यूटनेस के लोग दीवाने हो रहे हैं.
6/9
दीया मिर्जा ने फेमिना मिस इंडिया एशिया पेसिफिक बनने के बाद बॉलीवुड में आईं थीं.
दीया मिर्जा ने फेमिना मिस इंडिया एशिया पेसिफिक बनने के बाद बॉलीवुड में आईं थीं.
7/9
दीया मिर्जा अपने पुराने दिनों की फोटोज शेयर करती रहती हैं. उन्होंने अपनी ये पुरानी फोटोज एक बार शेयर की थी.
दीया मिर्जा अपने पुराने दिनों की फोटोज शेयर करती रहती हैं. उन्होंने अपनी ये पुरानी फोटोज एक बार शेयर की थी.
8/9
दीया की ये फोटोज हाल फिलहाल की हैं. जिसमें वो येलो सूट में अपनी खूबसूरती फ्लॉन्ट कर रही हैं.
दीया की ये फोटोज हाल फिलहाल की हैं. जिसमें वो येलो सूट में अपनी खूबसूरती फ्लॉन्ट कर रही हैं.
9/9
वर्कफ्रंट की बात करें तो दीया आखिरी बार IC814 में नजर आईं थीं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो दीया आखिरी बार IC814 में नजर आईं थीं.
Published at : 02 Oct 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Dia Mirza

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
इंडिया
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
इंडिया
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
साउथ सिनेमा
Kantara- Chapter 2 कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म का सीक्वल
'कांतारा- चैप्टर 2' कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ सीक्वल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
नौकरी
Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget