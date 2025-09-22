'जॉली एलएलबी 3' को कितना कमाना होगा कि ये अक्षय कुमार की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में शामिल हो जाए?
Box Office: अक्षय कुमार की लेटेस्ट फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. आइए जानते हैं इस फिल्म को खिलाड़ी कुमार के टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए कितना कमाना होगा.
अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वैसे तो उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में की हैं लेकिन बीते कुछ समय से उनका रिकॉर्ड खराब हो रहा था. लगातार उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल हुईं.
ऐसे में 'जॉली एलएलबी 3' आई और बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाकर रख दिया. अब ये फिल्म जिस तरह से कलेक्शन कर रही है. उसे देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द ये फिल्म अक्षय कुमार की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है. आइए जानते हैं कि 'जॉली एलएलबी 3' इस लिस्ट में शामिल होने के लिए अभी कितनी और मशक्कत करनी होगी.
'जॉली एलएलबी 3' के लिए बड़ा चैलेंज हैं ये फिल्में
अक्षय कुमार लगभग 3 दशकों से फैंस का लगातार एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. उनकी कई फिल्मों ने देश और दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है. आज हम आपको एक्टर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताएंगे.
इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि 'जॉली एलएलबी 3' को इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा. अक्षय कुमार की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है-
1. हाउसफुल 4- 210.3 करोड़
2. गुड न्यूज- 205.09 करोड़
3. मिशन मंगल - 203.08 करोड़
4. सूर्यवंशी- 195.55 करोड़
5. 2.0 - 190.48 करोड़
6. हाउसफुल 5- 183.38 करोड़
7. केसरी- 155.7 करोड़
8. ओएमजी 2- 151.16 करोड़
9. टॉयलेट एक प्रेम कथा- 134.42 करोड़
10. राऊडी राठौर- 133.25 करोड़
आपको बता दे, ये सभी आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं. ये अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट है. अब बीते कुछ समय से अक्षय कुमार ने एक भी सोलो हिट नहीं दिया है तो ऐसे में फैंस 'जॉली एलएलबी 3' के जरिए हिट मशीन अक्षय कुमार के कमबैक की उम्मीद लगाकर बैठे हैं.
क्या 'जॉली एलएलबी 3' टॉप 10 की लिस्ट में बनाएगी अपनी जगह?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ये फिल्म 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. रिलीज के बाद से ही ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. अब सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और उम्मीद है ये आगे जा कर और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी.
- अगर 'जॉली एलएलबी 3' को अक्षय कुमार की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में जगह बनानी है तो इसे उनकी टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में से सबसे पहले 10वें नंबर पर मौजूद 'राऊडी राठौड़' (133.25 करोड़) को पीछे करना होगा.
- इसके लिए इसे लगभग 80 करोड़ रुपए और कमाने होंगे. तो वहीं टॉप 5 की लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए इस फिल्म को '2.0' को पीछे करने के लिए के मुकाबले करीब 136 करोड़ रुपए और कमाने होंगे. अब ये देखना दिलचस्प है अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' इस टेस्ट में पास होती है या फेल.
