'फुलेरा' गांव में अब क्या होगा धमाल? कब रिलीज होगा 'पंचायत' का सीजन 5, जानें-हर एक डिटेल यहां

Panchayat 5 Release Date: पंचायत 4 के बाद अब फैंस इस मोस्ट पॉपुलर सीरीज के सीजन 5 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही ये भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि अब फुलेरा गांव में क्या धमाल मचने वासा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Sep 2025 02:37 PM (IST)

अपनी सिंपल और दिल छू लेने वाली कहानी की बदौलत ‘पंचायत’ भारत की सबसे फेमस वेब शोज़ में से एक है. इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं. सीज़न 4 में एक बड़े एक्साइटिंग मोड़ के बाद, फैंस अब ‘पंचायत’ के पाँचवें सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. अमेज़न प्राइम वीडियो ने पहले ही इसकी कंफर्मेशन कर दी है. वहीं 24 जून को प्रीमियर हुए सीज़न 4 को मिली जबरदस्त सफलता के बाद, दर्शक अब ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि फुलेरा के निवासियों के लिए आगे क्या होता है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं ‘पंचायत 5’ कब रिलीज हो सकती है.

'पचायत 5' कब होगी रिलीज? 
बता दें कि ‘पंचायत’ का सीजन 5 अगले साल यानी 2026 में रिलीज़ होगा. अपने पिछले सीजन तरह, ये भी एक्सक्लूसिवली अमेज़न प्राइम वीडियो पर ही प्रीमियर होगा. शो उसी टीम और कलाकारों के साथ जारी रहेगा. पंचायत सीज़न 5 के पहले लुक ने एक झलक भी दे दी है कि क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसमें प्लॉट में एक सिम्बॉलिक एलिमेंट के रूप में लौकी को दिखाया गया है. पांचवें सीज़न की शूटिंग कथित तौर पर 2025 के एंड तक शुरू होने वाली है. वहीं इस सीरीज का पहला लुक इंस्टाग्राम पर इस कैप्शन के साथ साझा किया गया था, "हाय 5 फुलेरा वापस आने की तैयारी शुरू कर लीजिए." यह मेन किरदारों को हाईलाइट करता है और दोनों ग्रुप्स के बीच कभी न खत्म होने वाली राइवलरी की ओर भी इशारा करता है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

पंचायत 4 की क्या थी कहानी
पंचायत सीज़न 4 में कई महत्वपूर्ण कहानियां थीं जिन्होंने आगे के चैप्टर की नींव रखी. मंजू देवी गांव का चुनाव हार जाती हैं और क्रांति देवी को नया प्रधान (गाँव की मुखिया) बनाया जाता है. इस बीच, जितेंद्र कुमार द्वारा अभिनीत सचिव जी ने कैट परीक्षा पास कर ली, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है. इन घटनाओं ने दर्शकों को यह देखने के लिए एक्साइटेड कर दिया है कि कहानी आगे कैसे आगे बढ़ेगी.

पंचायत सीज़न 5 के लिए कलाकारों को बरकरार रखा गया
सीज़न 5 में भी पुरानी स्टार कास्ट ही कमबैक करेगी, जिसमें जितेंद्र कुमार सचिव जी के रूप में, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, चंदन रॉय, फैसल मलिक और संविका के साथ नज़र आएंगे. इस सीरीज़ का निर्माण दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार ने किया है, जिन्होंने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है, जबकि दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय इसकी निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं.

 

Published at : 22 Sep 2025 02:33 PM (IST)
Jitendra Kumar Neena Gupta Raghuveer Yadav Panchayat 5
