अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टारर ‘जॉली एलएलबी 3’ साल की मच अवेटेड फिल्म थी. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. ना केवल इसकी दमदार शुरुआत हुई बल्कि इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी भी ताबड़तोड़ कमाई कर ली. इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के तीन दिन में 10 रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं.

‘जॉली एलएलबी 3’ ने भारत में कितनी कर ली कमाई?

‘जॉली एलएलबी 3’ का जादू चल गया है. इस फिल्म में दो-दो जालियों की टक्कर दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के तीन दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. बता दें कि ‘जॉली एलएलबी 3’ ने 12.5 करोड़ से खाता खोड़ा था. वहीं दूसरे दिन इसने 20 करोड़ कमाए और कीसने दिन इसका कलेक्शन 21 करोड़ रुपये रहा. इसी के साथ इसकी भारतीय बाजार में तीन दिनों की कुल कमाई 53.5 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं ‘जॉली एलएलबी 3’ ने वर्ल्डवाइड भी धमाल मचा दिया है. दुनियाभर में इसकी तीन दिनों की कुल कमाई 75 करोड़ रुपये के पार हो गई है.

‘जॉली एलएलबी 3’ ने तोड़े 10 रिकॉर्ड

‘जॉली एलएलबी 3’ अक्षय कुमार की साल 2025 की चौथी फिल्म है. इसके पहले खिलाड़ी कुमार की स्काई फोर्स, केसरी 2 और हाउसफुल 5 सक्सेसफुल रही थी. वहीं ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के तीन दिनों में 10 रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं.