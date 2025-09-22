Jolly LLB 3 Records: 'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
Jolly LLB 3 Break 10 Records: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ब्लैक लीगल ड्रामा जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर धूम मता रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 3 दिन में कई बड़े रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं.
अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टारर ‘जॉली एलएलबी 3’ साल की मच अवेटेड फिल्म थी. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. ना केवल इसकी दमदार शुरुआत हुई बल्कि इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी भी ताबड़तोड़ कमाई कर ली. इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के तीन दिन में 10 रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं.
‘जॉली एलएलबी 3’ ने भारत में कितनी कर ली कमाई?
‘जॉली एलएलबी 3’ का जादू चल गया है. इस फिल्म में दो-दो जालियों की टक्कर दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के तीन दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. बता दें कि ‘जॉली एलएलबी 3’ ने 12.5 करोड़ से खाता खोड़ा था. वहीं दूसरे दिन इसने 20 करोड़ कमाए और कीसने दिन इसका कलेक्शन 21 करोड़ रुपये रहा. इसी के साथ इसकी भारतीय बाजार में तीन दिनों की कुल कमाई 53.5 करोड़ रुपये हो गई है.
वहीं ‘जॉली एलएलबी 3’ ने वर्ल्डवाइड भी धमाल मचा दिया है. दुनियाभर में इसकी तीन दिनों की कुल कमाई 75 करोड़ रुपये के पार हो गई है.
‘जॉली एलएलबी 3’ ने तोड़े 10 रिकॉर्ड
‘जॉली एलएलबी 3’ अक्षय कुमार की साल 2025 की चौथी फिल्म है. इसके पहले खिलाड़ी कुमार की स्काई फोर्स, केसरी 2 और हाउसफुल 5 सक्सेसफुल रही थी. वहीं ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के तीन दिनों में 10 रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ ने ओपनिंग वीकेंड में 53.50 लाख का कलेक्शन कर अक्षय कुमार की हाउसफुल 3 को मात दे दी है. हाउसफुल 3 का ओपनिंड वीकेंड कलेक्शन 53.31 करोड़ रुपये रहे थे.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ ने जॉली फ्रेंचाइजी की साल 2017 में आई फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. ‘जॉली एलएलबी 2’ का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 50.46 करोड़ रुपये था.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ ने अक्षय कुमार की रुस्तम के ओपनिंग वीकेंड के 50.42 करोड़ के कलेक्शन को भी मात दे दी है.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ ने साल 2019 में आई हाउसफुल के 29.80 करोड़ के कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.
- इसने हाउसफुल 2 के 42.50 करोड़ रुपये और हाउसफुल 4 के 46.50 करोड़ के कलेक्शन को भी मात दे दी है.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ ने सनी देओल की जाट के 40.62 करोड के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को भी पछाड़ दिया है.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ साल 2025 की टॉप 10 ओपनिंग वीकेंड फिल्मों की लिस्ट में 9वीं पोजिशन पर पहुंच गई है.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ अरशद वारसी की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में चौथी पोजिशन पर पहुंच गई है.
- इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन अरशद वारसी की डबल धमाल के 44.1 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.
- ‘जॉली एलएलबी 3’ ने फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म ‘जॉली एलएलबी' के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन 32.43 करोड़ को भी मात दे दी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL