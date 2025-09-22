Jolly LLB 3 Box Office Day 3: ‘जॉली एलएलबी 3’ ने संडे को लूट लिया बॉक्स ऑफिस, ओपनिंग वीकेंड पर 'जाट' के छुड़ा दिए छक्के, ये रिकॉर्ड भी बना डाला
Jolly LLB 3 Box Office Day 3: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा दिया है. रिलीज के तीन दिन में ही ये फिल्म 50 करोड़ के पार हो गई है.
अक्षय कुमार ने इस साल ‘स्काई फ़ोर्स’, ‘हाउसफुल 5’ और ‘केसरी चैप्टर 2’ की सफलता के बाद अपनी चौथी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. ये फिल्म साल 2025 की मच अवेटेड फिल्म थी और ये ‘जॉली एलएलबी’ सीरीज़ की तीसरी किस्त है. पहली फिल्म में अरशद वारसी ने और दूसरी में अक्षय ने जॉली के किरदार की कमान संभाली थी, लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट में दोनों स्टार्स कोर्ट में एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. जिसके चलते ये फिल्म और ज्यादा एंटरटेनिंग बन चुकी है.
उम्मीदों के मुताबिक इस फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग की थी इसके बाद दूसरे दिन तो इसने बॉक्स ऑफिस लूट लिया और तीसरे दिन ‘जॉली एलएलबी 3’ ने टिकट खिड़की पर तबाही मचा दी. चलिए यहां जानते हैं जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?
‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के तीसरे दिन कितना कलेक्शन किया?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित, इस फिल्म में दो जॉलियों ने ऐसा हंगामा बरपाया है कि ऑडियंस को भी मजा आ गया है. ऊपर से जज सुंदर लाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला स्टारर किरदार) भी एक बार फिर फिल्म में अपने अलग अंदाज में एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. इसी के चलते इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर कमाल कर दिया है.
- इस फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘जॉली एलएलबी 3’ ने 12.5 करोड़ से ओपनिंग की थी.
- दूसरे दिन इस फिल्म ने 60 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 20 करोड़ का कलेक्शन किया.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के तीसरे दिन 21 करोड़ की कमाई की है.
- इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ के तीन दिनों का कलेक्शन 53.50 करोड़ रुपये हो गया है.
‘जॉली एलएलबी 3’ बनी साल की 8वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर भी शानदार कलेक्शन किया है. इसी के साथ ये साल 2025 की टॉप 10 ओपनिंग फिल्म में 8वीं पोजिशन पर पहुंच गई है. इसने जाट के 40.62 करोड़ के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को मात दी है.
‘जॉली एलएलबी 3’ स्टार कास्ट
‘जॉली एलएलबी 3’ में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के अलावा अमृता राव, हुमा कुरैशी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म को सुभाष कपूर ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
