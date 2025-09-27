अरशद वारसी और अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 3’ शुक्रवार, 19 सितंबर को रिलीज़ हुई और पहले दिन इसने अच्छी कमाई की. धमाकेदार शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी इसने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और अच्छी खासी कमाई कर ली. हालांकि वीकडेज में इसके कलेक्शन में गिरावट आई लेकिन फिर भी इसने खूब नोट बटोर लिए हैं. चलिए यहां जानते है ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

‘जॉली एलएलबी 3’ ने 8वें दिन कितनी की कमाई?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी पहल बार ‘जॉली एलएलबी 3’ में साथ नजर आ रही है. दिलचस्प बात ये है कि इस फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट में अरशद वारसी ने लीड रोल प्ले किया था तो वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने धमाल मचा दिया था. अब तीसरे पार्ट में इन दोनों स्टार्स ने अपने-अपने जॉली के किरदार निभाए और उम्मीद के मुताबिक एंटरटेनमेंट का लेवल ही डबल कर दिया. इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और कमाल का बिजनेस कर रही है.

बता दें कि ‘जॉली एलएलबी 3’ का पहले हफ्ते का कलेक्शन 74 करोड़ रुपये रहा.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 4 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ की 8 दिनों की कुल कमाई अब 78 करोड़ रुपये हो गई है.

‘जॉली एलएलबी 3’ 100 करोड़ी बनने से कितनी दूर

‘जॉली एलएलबी 3’ ने 8 दिनों में 78 करोड़ की कमाई कर ली है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजूबत बनाए हुए है. हालांकि इसकी कमाई घट भी रही है. इन सबके बीच ये फिल्म 100 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. इस आंकड़े को छूने के लिए इसे 24 करोड़ और कमाने होंगे. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आएगी और ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.



‘जॉली’ साल 2025 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल होने से कितनी दूर

‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि ये फिल्म रिलीज के 8 दिन बाद भी साल 2025 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल नहीं हो पाई है. फिलहाल इसका टारगेट केसरी 2 है. केसरी 2 चैप्टर 2 के 94.48 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देकर ये फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी. हालांकि इसके लिए अभी इस फिल्म को 17 करोड़ से ज्यादा कमाई ने जरूरत है.

‘जॉली एलएलबी 3’ स्टार्स

फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अन्नू कपूर, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर पिछली दो फिल्मों के अपने किरदारों में वापसी की है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म से अमृता राव ने छह साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है.