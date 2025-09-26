सुभाष कपूर निर्देशित ‘जॉली एलएलबी 3’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं. शानदार शुरुआत करने वाली इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड भी बंपर रहा था. हालांकि अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टार इस फिल्म की कमाई सोमवार को गिर गई थी लेकिन मंगलवार को इसने रफ्तार बढ़ाई. लेकिन फिर पहले बुधवार को इसे मिड-वीक की मंदी का सामना करना पड़ा. बावजूद इसके ‘जॉली एलएलबी 3’ ना केवल अच्छी कमाई कर रही है बल्कि नए-नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘जॉली एलएलबी 3’ ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

जब ‘जॉली एलएलबी 3’ के लिए दो 'जॉली' के साथ आने की घोषणा की गई, तो पहले से ही अंदाज़ा था कि यह तहलका मचा देगी. 19 सितंबर, 2025 को रिलीज़ हुई, मच अवेटेड जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज़ी की तीसरी किस्त, में सुभाष कपूर एक बार फिर निर्देशक की कुर्सी पर थे. एक बार फिर वे दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे. अब, जब इस कोर्टरूम ड्रामा सीक्वल ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ़्ता पूरा कर लिया है, तो यह फिल्म साबित कर रही है कि ये अब फ्लॉप तो नहीं होगी और इसके हिट होने के पूरे चांसेस हैं.

‘जॉली एलएलबी 3’ में पहली बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने अपने-अपने 'जॉली' के किरदार निभाए तो सौरभ शुक्ला ने जस्टिस त्रिपाठी की भूमिका में फिर एंटरटेन किया. इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स की सराहना से खूब फायदा हुआ है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘जॉली एलएलबी 3’ ने पहले दिन 12.5 करोड़ और दूसरे दिन 20 करोड़ कमाए थे.

तीसरे दिन फिल्म ने 21 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, पांचवें दिन 6.5 करोड़, और छठे दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के 7वें दिन 3.50 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 73.50 करोड़ रुपये हो गई है.

‘जॉली एलएलबी 3’ बजट वसूलने से कितनी दूर?

‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के एक हफ्ते में 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि ‘जॉली एलएलबी 3’ की लागत 120 करोड़ रुपये बताई जा रही है ऐसे में ये अपनी लागत वसूलने से अभी 50 करोड़ रुपये दूर है. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर इसकी कमाई में तेजी आएगी और ये अपनी लागत वसूलने के करीब पहुंच जाएगी. वैसे भी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. ऐसे में ‘जॉली एलएलबी 3’ के बाद दूसरे हफ्ते में भी खूब कमाई करने का मौका है.