Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 29: अक्षय कुमार के पास 4 दिन बचे हैं जिसमें वो सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से एक का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. यहां जानें पूरी डिटेल
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' भले ही हर रोज बंपर कलेक्शन न कर रही हो, लेकिन रिलीज के 29 दिन बाद भी फिल्म देखने के लिए दर्शक अब भी पहुंच रहे हैं.
फिल्म के पास अब सिर्फ 4 दिन का और समय बचा है जिसमें ये दुनियाभर में हजारों करोड़ कमाने वाली फिल्म को इंडिया में मात दे सकती है. क्योंकि जैसे ही 'थामा' को 21 अक्टूबर के दिन रिलीज किया जाएगा, 'जॉली एलएलबी 3' के शो या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या फिर बहुत कम.
तो चलिए पहले जानते हैं कि फिल्म अभी तक कितना कमा चुकी है और इसके पास किस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है जिसने दुनियाभर में हजारों करोड़ कमाए थे.
'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़, दूसरे हफ्ते में 29 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 7.3 करोड़ रुपये कमाए. चौथे हफ्ते फिल्म की कमाई 3.9 करोड रही. वहीं आज यानी 29वें दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने 7:05 बजे तक 14 लाख कमाते हुए टोटल 114.34 करोड़ रुपये कमा चुकी है.
'जॉली एलएलबी 3' तोड़ सकती है 'अवेंजर्स एंड गेम' का रिकॉर्ड
- 'जॉली एलएलबी 3' ने हाल में ही आमिर खान की 'गजनी' (114 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ा है. अब फिल्म के सामने दो और बॉलीवुड फिल्में हैं जिनका रिकॉर्ड इंचभर की दूरी पर है. ये फिल्में हैं 'रा-वन' (116.2 करोड़) और 'बाला' (116.38 करोड़).
- हालांकि, इनके रिकॉर्ड के टूटने के तुरंत बाद ऐसी हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड भी खतरे में आने वाला है जिसने सैक्निल्क के मुताबिक, दुनियाभर में 13335 करोड़ रुपये कमाए थे.
- हम बात कर रहे हैं 'अवेंजर्स एंड गेम' की जिसकी इंडिया में कमाई 116.47 करोड़ रुपये हुई थी. 'जॉली एलएलबी 3' अपने पांचवें वीकेंड में एंट्री कर चुकी है और फिल्म की कमाई बढ़ने की उम्मीदें हैं. तो अब ये हॉलीवुड रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आ रहा है. अक्षय की फिल्म को करीब 2 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.
