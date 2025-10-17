हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB 3 Box Office Collection: अक्षय कुमार दुनियाभर में 13 हजार करोड़ कमाने वाली फिल्म का तोड़ेंगे रिकॉर्ड!

Jolly LLB 3 Box Office Collection: अक्षय कुमार दुनियाभर में 13 हजार करोड़ कमाने वाली फिल्म का तोड़ेंगे रिकॉर्ड!

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 29: अक्षय कुमार के पास 4 दिन बचे हैं जिसमें वो सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से एक का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. यहां जानें पूरी डिटेल

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 17 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' भले ही हर रोज बंपर कलेक्शन न कर रही हो, लेकिन रिलीज के 29 दिन बाद भी फिल्म देखने के लिए दर्शक अब भी पहुंच रहे हैं.

फिल्म के पास अब सिर्फ 4 दिन का और समय बचा है जिसमें ये दुनियाभर में हजारों करोड़ कमाने वाली फिल्म को इंडिया में मात दे सकती है. क्योंकि जैसे ही 'थामा' को 21 अक्टूबर के दिन रिलीज किया जाएगा, 'जॉली एलएलबी 3' के शो या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या फिर बहुत कम.

तो चलिए पहले जानते हैं कि फिल्म अभी तक कितना कमा चुकी है और इसके पास किस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है जिसने दुनियाभर में हजारों करोड़ कमाए थे.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़, दूसरे हफ्ते में 29 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 7.3 करोड़ रुपये कमाए. चौथे हफ्ते फिल्म की कमाई 3.9 करोड रही. वहीं आज यानी 29वें दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने 7:05 बजे तक 14 लाख कमाते हुए टोटल 114.34 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' तोड़ सकती है 'अवेंजर्स एंड गेम' का रिकॉर्ड

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने हाल में ही आमिर खान की 'गजनी' (114 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ा है. अब फिल्म के सामने दो और बॉलीवुड फिल्में हैं जिनका रिकॉर्ड इंचभर की दूरी पर है. ये फिल्में हैं 'रा-वन' (116.2 करोड़) और 'बाला' (116.38 करोड़).
  • हालांकि, इनके रिकॉर्ड के टूटने के तुरंत बाद ऐसी हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड भी खतरे में आने वाला है जिसने सैक्निल्क के मुताबिक, दुनियाभर में 13335 करोड़ रुपये कमाए थे.
  • हम बात कर रहे हैं 'अवेंजर्स एंड गेम' की जिसकी इंडिया में कमाई 116.47 करोड़ रुपये हुई थी. 'जॉली एलएलबी 3' अपने पांचवें वीकेंड में एंट्री कर चुकी है और फिल्म की कमाई बढ़ने की उम्मीदें हैं. तो अब ये हॉलीवुड रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आ रहा है. अक्षय की फिल्म को करीब 2 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.
 
 
 
 
 
About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 17 Oct 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Avengers Endgame Box Office Jolly LLB 3 Box Office Collection
