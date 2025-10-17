करोड़ों के मालिक हैं अक्षय कुमार, मुंबई से लेकर कनाडा तक में है प्रॉपर्टी, जान लीजिए फुल डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरोड़ों के मालिक हैं अक्षय कुमार, मुंबई से लेकर कनाडा तक में है प्रॉपर्टी, जान लीजिए फुल डिटेल्स

Akshay Kumar Networth: एक्शन से लेकर कॉमेडी तक, एक्टर अक्षय कुमार ने हर रोल में अपनी छाप छोड़ी है. लेकिन क्या आप जानते हैं, कि रियल लाइफ में अक्षय कितने करोड़ों के मालिक हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:18 PM (IST)
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. करोड़ों की नेटवर्थ वाले अक्षय के पास मुंबई से लेकर कनाडा तक आलीशान प्रॉपर्टीज हैं. आइए जानते हैं अक्षय कुमार की शानदार लाइफस्टाइल और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के बारें में.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार फिल्मों के साथ साथ अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की नेटवर्थ 2500 करोड़ है. उनकी कमाई की बात करें तो वो एक फिल्म के लिए लगभग 60 90 करोड़ों तक चार्ज करते हैं.
इसके साथ ही वो कई ब्रांड को एंडोर्स भी करते हैं. एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए अक्षय कुमार मोटी रकम लेते हैं.
अक्षय कुमार के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है. रिपोर्ट्स की माने तो उनके जुहू वाले डुपलैक्स की कीमत 80 करोड़ है. 2021 में अक्षय ने टोरंटो में एक पूरा हिल खरीदा था. इसके साथ ही उनकी कई शहरों में प्रॉपर्टी है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार के पास टोरंटो में कई प्रॉपर्टीज हैं. कहा जाता है कि वहां उनका एक घर, एक बंगला और एक पहाड़ी इलाका भी है. माना जाता है कि डाउनटाउन टोरंटो में उनका अपार्टमेंट या पेंटहाउस करीब 10 करोड़ रुपये का है.
मुंबई की भागदौड़ से दूर, गोवा में अक्षय का एक फार्म हाउस भी है. ये घर गोवा के खूबसूरत बीच पर बना है. अक्षय का ये फार्म हाउस पुराने पुर्तगाली डिजाइन में बना है.
अक्षय को लग्जीरियस गाड़ियों का बहुत शौक हैं. उनके पास महंगी गाड़ियां हैं. अक्षय की कार की बात करें तो उनके पास रोल्स रॉयस फैंटम, मर्सिडीज-बेंज जीएलएस, रेंज रोवर वोग और पोर्श कैयेन है.
Published at : 17 Oct 2025 03:18 PM (IST)
