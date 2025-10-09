हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'वॉर 2' हुई फ्लॉप, लेकिन मेकर्स को नहीं हुआ नुकसान, OTT पर देखने से पहले जान लें पूरा तिकड़म

'वॉर 2' हुई फ्लॉप, लेकिन मेकर्स को नहीं हुआ नुकसान, OTT पर देखने से पहले जान लें पूरा तिकड़म

War 2 Box Office: ऋतिक रोशन की फ्लॉप फिल्म 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट नहीं निकाल पाई. लेकिन मेकर्स फिर भी नुकसान में जाने से बच गए. जानें कैसे

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 09 Oct 2025 05:55 PM (IST)
ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाहॉल से हटने के बाद फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. रिलीज के साथ ही फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया था. इसने 2025 में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म 'छावा' (31 करोड़) के बाद दूसरी बिगेस्ट ओपनर का रिकॉर्ड अपने नाम किया. ऋतिक की फिल्म ने पहले ही दिन सिर्फ हिंदी से 29 करोड़ कमाए थे.

अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को स्ट्रीम होने लगी है. फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है. यानी आप घर बैठे स्पाई यूनिवर्स की फिल्म का मजा उठा सकते हैं.

'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

'वॉर 2' भले ही सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनी, लेकिन रिलीज के कुछ दिन बाद ही फिल्म की कमाई बहुत तेजी से घटी. सैक्निल्क के मुताबिक 400 करोड़ बजट में बनी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल और तेलुगु मिलाकर 236.55 करोड़ रुपये ही कमा पाई.

'वॉर 2' ने वर्ल्डवाइड की कितनी कमाई?

सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म की लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कमाई 364.35 करोड़ रही. हालांकि, ये कमाई किसी भी लिहाज से कम नहीं की जा सकती फिर भी बॉक्स ऑफिस आंकड़े इसके बजट के पास भी नहीं पहुंच पाए. हाई बजट होने की वजह से फिल्म पर फ्लॉप का ठप्पा लग गया.

'वॉर 2' ने कराया मेकर्स का नुकसान?

भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बजट नहीं निकाल पाई हो और फ्लॉप रही, लेकिन इसने मेकर्स को नुकसान से बचा लिया. ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कहते हैं. फिल्म ने नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचकर अच्छी-खासी रकम हासिल कर ली.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के अलावा कितनी कमाई की है? ये पूरा डेटा आप नीचे समझ सकते हैं.

नॉन थिएट्रिकल राइट्स कमाई करोड़ रुपये में
डिजिटल 150
म्यूजिक 20
सैटेलाइट 50
टोटल 220

ऊपर टेबल में साफ दिख रहा है कि फिल्म ने नॉन थिएट्रिटल राइट्स से 220 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. अब इसमें अगर वर्ल्डवाइड कमाई यानी 364.35 करोड़ रुपये जोड़ दें तो ये 584.35 करोड़ रुपये पहुंचता है. यानी फिल्म ने अपने बजट से 184.35 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा निकाले और मेकर्स को लंबा नुकसान होने से बचा लिया.

 
 
 
 
 
About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 09 Oct 2025 05:55 PM (IST)
Tags :
HRITHIK ROSHAN JR NTR War 2 Box Office Collection War 2 Ott Release
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
