Jolly LLB 3 BO Collection Day 20: अक्षय कुमार ने अपनी ही हिट फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा, अब निशाने पर सलमान खान की ये मूवी

Jolly LLB 3 BO Collection Day 20: अक्षय कुमार ने अपनी ही हिट फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा, अब निशाने पर सलमान खान की ये मूवी

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 20: 'जॉली LLB 3' ने एक और हिट फिल्म को मात देते हुए अब सलमान खान की 'सिकंदर' को निशाना बना लिया है. जानें अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने कितना कमा लिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Oct 2025 08:42 PM (IST)
'जॉली एलएलबी 3' का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. 20 दिनों से फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है. 'जॉली एलएलबी 3' कभी करोड़ों तो कभी लाखों कमा रही है और दनादन रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब फिल्म ने एक और हिट फिल्म को मात दे दी है और सलमान खान की फिल्म को निशाना बना लिया है.

  • 'जॉली एलएलबी 3' के पहले हफ्ते का कलेक्शन 74 करोड़ रुपए था. दूसरे हफ्ते फिल्म ने 29 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने 15वें दिन 1.15 करोड़, 16वें दिन 1.75 करोड़ और 17वें दिन 2.15 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 18वें दिन 60 लाख रुपए और 19वें दिन 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
  • अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म के 20वें दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े भी सामने सामने आ गए हैं.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 20वें दिन अब तक (रात 9 बजे) 22 लाख रुपए कमा लिए हैं.#

'जॉली एलएलबी 3' के 20 दिनों का कलेक्शन

दिन कलेक्शन
दिन 1 ₹12.5 करोड़
दिन 2 ₹20 करोड़
दिन 3 ₹21 करोड़
दिन 4 ₹5.5 करोड़
दिन 5 ₹6.5 करोड़
दिन 6 ₹4.5 करोड़
दिन 7 ₹4 करोड़
दिन 8 ₹3.75 करोड़
दिन 9 ₹6.5 करोड़
दिन 10 ₹6.25 करोड़
दिन 11 ₹2.75 करोड़
दिन 12 ₹3.75 करोड़
दिन 13 ₹4 करोड़
दिन 14 ₹2 करोड़
दिन 15 ₹1.15 करोड़
दिन 16 ₹1.75 करोड़
दिन 17 ₹2.15 करोड़
दिन 18 ₹0.60 करोड़
दिन 19 ₹0.75 करोड़
दिन 20 ₹0.22 करोड़ 
कुल  ₹109.62 करोड़

'गोल्ड' को पछाड़ 'सिकंदर' को बनाया निशाना

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 20 दिनों के कलेक्शन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
  • साल 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म एक स्पोर्ट्स-ड्रामा है जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'गोल्ड' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 109.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और अब सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' के पीछे पड़ गई है.
  • इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 110.36 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 08:33 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Jolly Llb 3 SALMAN KHAN Jolly LLB 3 Box Office Collection
