Jolly LLB 3 BO Collection Day 20: अक्षय कुमार ने अपनी ही हिट फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा, अब निशाने पर सलमान खान की ये मूवी
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 20: 'जॉली LLB 3' ने एक और हिट फिल्म को मात देते हुए अब सलमान खान की 'सिकंदर' को निशाना बना लिया है. जानें अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने कितना कमा लिया है.
'जॉली एलएलबी 3' का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. 20 दिनों से फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है. 'जॉली एलएलबी 3' कभी करोड़ों तो कभी लाखों कमा रही है और दनादन रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब फिल्म ने एक और हिट फिल्म को मात दे दी है और सलमान खान की फिल्म को निशाना बना लिया है.
- 'जॉली एलएलबी 3' के पहले हफ्ते का कलेक्शन 74 करोड़ रुपए था. दूसरे हफ्ते फिल्म ने 29 करोड़ रुपए कमाए थे.
- सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने 15वें दिन 1.15 करोड़, 16वें दिन 1.75 करोड़ और 17वें दिन 2.15 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 18वें दिन 60 लाख रुपए और 19वें दिन 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म के 20वें दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े भी सामने सामने आ गए हैं.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 20वें दिन अब तक (रात 9 बजे) 22 लाख रुपए कमा लिए हैं.#
'जॉली एलएलबी 3' के 20 दिनों का कलेक्शन
|दिन
|कलेक्शन
|दिन 1
|₹12.5 करोड़
|दिन 2
|₹20 करोड़
|दिन 3
|₹21 करोड़
|दिन 4
|₹5.5 करोड़
|दिन 5
|₹6.5 करोड़
|दिन 6
|₹4.5 करोड़
|दिन 7
|₹4 करोड़
|दिन 8
|₹3.75 करोड़
|दिन 9
|₹6.5 करोड़
|दिन 10
|₹6.25 करोड़
|दिन 11
|₹2.75 करोड़
|दिन 12
|₹3.75 करोड़
|दिन 13
|₹4 करोड़
|दिन 14
|₹2 करोड़
|दिन 15
|₹1.15 करोड़
|दिन 16
|₹1.75 करोड़
|दिन 17
|₹2.15 करोड़
|दिन 18
|₹0.60 करोड़
|दिन 19
|₹0.75 करोड़
|दिन 20
|₹0.22 करोड़
|कुल
|₹109.62 करोड़
'गोल्ड' को पछाड़ 'सिकंदर' को बनाया निशाना
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 20 दिनों के कलेक्शन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- साल 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म एक स्पोर्ट्स-ड्रामा है जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'गोल्ड' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 109.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और अब सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' के पीछे पड़ गई है.
- इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 110.36 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
Source: IOCL