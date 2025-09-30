Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
Jolly LLB 3 Box Office Collection: 'जॉली एलएलबी 3' ने 12 दिनों की कमाई के साथ फिल्म ने कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जानें फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना हो गया है.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन कर रही है. 'जॉली एलएलबी 3' अब भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बेहद करीब आ गई है. इसके साथ ही 12 दिनों की कमाई के साथ फिल्म ने कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- 19 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपए से बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन अक्षय कुमार की फिल्म के पहले हफ्ते का टोटल कलेक्शन 74 करोड़ रुपए रहा.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 8वें दिन 3.75, नवें दिन 6.5 करोड़ और 10वें दिन 6.25 करोड़ रुपए कमाए.
- 11वें दिन भी फिल्म ने 2.75 करोड़ रुपए की कमाई की. अब 12वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.
- फिल्म ने अब तक (रात 11 बजे) 3.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 12 दिनों में भारत में कुल 97 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
'जॉली एलएलबी 3' के 12 दिनों का कलेक्शन
|दिन
|भारत नेट कलेक्शन
|दिन 1 (पहला शुक्रवार)
|12.5 करोड़
|दिन 2 (पहला शनिवार)
|20 करोड़
|दिन 3 (पहला रविवार)
|21 करोड़
|दिन 4 (पहला सोमवार)
|5.5 करोड़
|दिन 5 (पहला मंगलवार)
|6.5 करोड़
|दिन 6 (पहला बुधवार)
|4.5 करोड़
|दिन 7 (पहला गुरुवार)
|4 करोड़
|दिन 8 (दूसरा शुक्रवार)
|3.75 करोड़
|दिन 9 (दूसरा शनिवार)
|6.5 करोड़
|दिन 10 (दूसरा रविवार)
|6.25 करोड़
|दिन 11 (दूसरा सोमवार)
|2.75 करोड़
|दिन 12 (दूसरा मंगलवार)
|3.75 करोड़
|कुल (12 दिन)
|97 करोड़
'जॉली एलएलबी 3' ने इन सुपरहिट फिल्मों को दी मात
'जॉली एलएलबी 3' ने 12 दिनों के कलेक्शन के साथ कई फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन बीट कर दिया है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने 'बागी 3' (96.5 करोड़), 'लुका छुपी' (94.09 करोड़) और 'सैम बहादुर' (93.95 करोड़) को पछाड़ दिया है. इसके अलावा 'जॉली एलएलबी 3' ने राजनीतिक ड्रामा 'राजनीति' (93.67 करोड़) और आमिर खान और रानी मुखर्जी स्टारर थ्रिलर फिल्म 'तलाश' (93.61 करोड़) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
'जॉली एलएलबी 3' का बजट और स्टार कास्ट
120 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और अमृता राव भी दिखाई दिए हैं.
