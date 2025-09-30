हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOG Box Office Collection Day 6: पवन कल्याण की 'ओजी' के काबू में बॉक्स ऑफिस, धड़ाधड़ तोड़े 5 हिट फिल्मों के रिकॉर्ड

OG Box Office Collection Day 6: 'ओजी' को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जानें पवन कल्याण की फिल्म ने अब तक कितना कमाया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 30 Sep 2025 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'ओजी' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये सुपरस्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी. ऐसे में फिल्म पर्दे पर आते ही छा गई और हर रोज एक के बाद एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. 'ओजी' को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पांच हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

'ओजी' ने पहले दिन 63.75 करोड़ रुपए कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 18.45 करोड़ और तीसरे दिन 18.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. 'ओजी' के चौथे दिन का कलेक्शन भी 18.5 करोड़ रहा, जबकि पांचवें दिन पवन कल्याण की फिल्म ने 7.4 करोड़ रुपए कमाए थे. अब 'ओजी' के छठे दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं. 

'ओजी' के 6 दिनों का कुल कलेक्शन (OG Box Office Collection Day 6)

दिन भारत नेट कलेक्शन
दिन 1 (पहला गुरुवार) 63.75 करोड़
दिन 2 (पहला शुक्रवार) 18.45 करोड़
दिन 3 (पहला शनिवार) 18.5 करोड़
दिन 4 (पहला रविवार) 18.5 करोड़
दिन 5 (पहला सोमवार) 7.4 करोड़
दिन 6 (पहला मंगलवार) 5.27 करोड़
कुल (6 दिन + प्रीव्यू डे) 152.87 करोड़

'ओजी' ने तोड़ा इन पांच फिल्मों का रिकॉर्ड

  • 'ओजी' ने छठे दिन अब तक (रात 8 बजे तक) 5.27 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पवन कल्याण की फिल्म का कुल कलेक्शन 152.87 करोड़ रुपए हो गया है. इसी के साथ 'ओजी' ने कई हिट और सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
  • 'ओजी' ने कलेक्शन के मामले में 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (153.55 करोड़), सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'छिछोरे' (153.16 करोड़) और 'सालार: सीज फायर – पार्ट 1' (152.65 करोड़) को पछाड़ दिया है.
  • इसके अलावा 'ओजी' ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओएमजी 2' (151.16 करोड़) और कंगना रनौत की फिल्म 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' (150.71 करोड़) को भी मात दे दी है.

'ओजी' का बजट और स्टार कास्ट
पवन कल्याण स्टारर फिल्म 'ओजी' को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है. फिल्म में पवन कल्याण के अलावा प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रीया रेड्डी भी दिखाई दिए हैं.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 08:38 PM (IST)
Pawan Kalyan Og They Call Him OG OG Box Office Collection
