हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘लोगों की नज़र लग जाती है’, विवाह फेम अमृता राव ने बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पर कही ये बात

‘लोगों की नज़र लग जाती है’, विवाह फेम अमृता राव ने बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पर कही ये बात

Amrita Rao On Bollywood Politics: अमृता राव ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री में होने वाली राजनीति पर बात की. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब आप लोगों की नजरों में आते हो, तो बुरी नजर लग ही जाती है.'

By : सखी चौधरी | Updated at : 23 Sep 2025 09:06 PM (IST)
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अमृता राव इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के जरिए एक्ट्रेस ने कई सालों बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है. उनके काम की खूब तारीफ भी हो रही है. इसी बीच एक्ट्रेस ने बॉलीवुड की राजनीति को लेकर बात की. उन्होंने कहा, ‘अगर आप लोगों की नजरों में आते हो, तो बुरी नजर लग ही जाती है.’

बॉलीवुड की राजनीति पर क्या बोलीं अमृता

अमृता राव हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में पहुंची थी. जहां उन्होंने अपने करियर और पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की. इसी दौरान एक्ट्रेस ने नजर और बॉलीवुड की राजनीति पर भी चर्चा की. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैंने इंडस्ट्री में आकर बिना गॉडफादर के बैक टू बैक तीन सुपरहिट फिल्में दी थी. इसमें मैं काफी खुश थी. लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसको लेकर मैं सोचती थी कि अरे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है.’

 
 
 
 
 
जब फेम मिलता है तो नजर भी लगती है

उन्होंने कहा, ‘अगर आप लोगों की नजरों आते हो तो सब बातें करते हैं कि अरे ये कौन हैं. तो बुरी नजर लग ही जाती है. लोग सोचेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं. लेकिन सच कहूं तो ये होती ही है. ये मैंने खुद भी फील किया है. एक बार मेरी मेड ने नजर उतारी थी. जिसके बाद मैंने काफी अच्छा फील किया.’

दूसरी एक्ट्रेस से रिप्लेस हुई थी अमृता की फोटो

अमृता ने आगे कहा, ‘राजनीति हर जगह होती है यहां भी है. जब ‘इश्क विश्क’ रिलीज हुई थी तो तब मैं और शाहिद सुपरस्टार बन गए थे. तब हम एक अवॉर्ड शो के लिए फोटोशूट किया था. लेकिन जब मैंने वो कवरशूट देखा तो उसमें वो फोटोज थी ही नहीं जो सच में क्लिक की गई थी. मेरी जगह पर दो सुपरस्टार थे और मैं उनके पीछे कहीं पर खड़ी थी. हालांकि पहले मुझे इन चीजों का बुरा लगता था. लेकिन अब नहीं..’

 
 
 
 
 
अमृता ने सुने थे लोगों से ताने

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि, ‘बाहर के लोग आपको हमेशा नीचा गिराएंगे. जब मैं नई आती थी लोग बोलते थे अरे ये कितनी पतली है और ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था. लेकिन एक वक्त था जब मैं ना पतली थी और ना ज्यादा मोटी. तब किसी ने नहीं कहा आप परफेक्ट दिख रही हो. आप खुद के लिए बेस्ट होने चाहिए. बस ऐसे में आपके रिश्ते फैमिली से अच्छे होने चाहिए. वो ही आपको कॉन्फिडेंस देगी.’

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 23 Sep 2025 09:06 PM (IST)
Amrita Rao Jolly Llb 3
Embed widget