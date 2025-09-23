हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख ने किया अदाब, तो विक्रांत ने जोड़े हाथ, साड़ी में खूबसूरत लगीं रानी, देखें नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी की 10 तस्वीरें

शाहरुख ने किया अदाब, तो विक्रांत ने जोड़े हाथ, साड़ी में खूबसूरत लगीं रानी, देखें नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी की 10 तस्वीरें

71st National Film Awards: 71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित की गई. जिसमें शाहरुख खान समेत कई बड़े स्टार्स को सम्मानित किया गया. नीचे देखिए तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Sep 2025 08:30 PM (IST)
71st National Film Awards: 71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित की गई. जिसमें शाहरुख खान समेत कई बड़े स्टार्स को सम्मानित किया गया. नीचे देखिए तस्वीरें....

देश की राजधानी दिल्ली में आज यानि सोमवार को 71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी रखी गई थी. जोकि विज्ञान भवन में आयोजित की गई. इसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया. इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी तक का नाम शामिल है. नीचे देखिए इस अवॉर्ड सेरेमनी की खास झलकियां....

1/10
71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, साउथ सुपरस्टार मोहनलाल और विक्रांत मैसी समेत कई स्टार्स को उनको काम के लिए सम्मानित किया गया.
2/10
इस अवॉर्ड सेरेमनी में जब बॉलीवुड के किंग साउथ सुपरस्टार मोहनलाल से मिली तो उन्हें गले लगाया. दोनों इस दौरान काफी खुश नजर आए.
3/10
71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को एकसाथ ही सीट दी गई थी. दोनों इस दौरान एक-दूजे संग खूब बातचीत करते दिखे.
4/10
जब नेशनल अवॉर्ड के लिए शाहरुख खान का नाम लिया गया, तो एक्टर ने स्टेज पर पहुंचकर सबसे पहले सभी को अदाब किया.
5/10
दरअसल शाहरुख और उनके परिवार के लिए ये बहुत गर्व का पल है. एक्टर ने अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड जीता है. जो फिल्म ‘जवान’ के लिए मिला.
6/10
शाहरुख खान के साथ ये अवॉर्ड शेयर किया बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर विक्रांत मैसी ने. उनको फिल्म ‘12वीं फेल’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है.
7/10
विक्रांत इस सेरेमनी में डैशिंग लुक में दिखे. उन्होंने स्टेज पर सभी को हाथ जोड़कर शुक्रिय़ा कहा.
8/10
साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को इस अवॉर्ड सेरेमनी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. एक्टर का ये सादगी भरा अंदाज फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
9/10
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवॉर्ड हासिल किया.
10/10
बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रानी मुखर्जी ने भी 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में अपना पहला नेशनल अवॉर्ड लिया. जो 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए मिला. इस दौरान एक्ट्रेस ब्राउन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी.
Published at : 23 Sep 2025 08:30 PM (IST)
Rani Mukerji Vikrant Massey Shah Rukh Khan 71st National Film Awards

Embed widget