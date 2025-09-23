एक्सप्लोरर
शाहरुख ने किया अदाब, तो विक्रांत ने जोड़े हाथ, साड़ी में खूबसूरत लगीं रानी, देखें नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी की 10 तस्वीरें
71st National Film Awards: 71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित की गई. जिसमें शाहरुख खान समेत कई बड़े स्टार्स को सम्मानित किया गया. नीचे देखिए तस्वीरें....
देश की राजधानी दिल्ली में आज यानि सोमवार को 71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी रखी गई थी. जोकि विज्ञान भवन में आयोजित की गई. इसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया. इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी तक का नाम शामिल है. नीचे देखिए इस अवॉर्ड सेरेमनी की खास झलकियां....
Published at : 23 Sep 2025 08:30 PM (IST)
