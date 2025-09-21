जब अक्षय कुमार ने माना था अरशद वारसी का एहसान, 'जॉली एलएलबी' को हिट फ्रेंचाइजी में रहा योगदान

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' इन दिनों थिएटर्स पर बंपर कलेक्शन कर रही है. फिल्म को क्रिटिक्स का बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच आइए एक दिलचस्प किस्सा जानते हैं जब अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी में अरशद वारसी के आइकॉनिक किरदार के लिए उनकी तारीफ की थी.

जॉली के किरदार को अरशद वारसी ने बनाया आइकॉनिक

2013 में 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें अरशद वारसी ने लॉयर जॉली का रोल प्ले किया और इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि ये बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई.

इसके बाद फिल्म के सीक्वल में अक्षय कुमार इसका हिस्सा बने और पीटीआई संग पुराने इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म में अरशद वारसी के योगदान के लिए उनकी तारीफ की थी. खिलाड़ी कुमार ने कहा कि, 'मैं अरशद वारसी का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इस फिल्म को करने का रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरे लिए चीजें आसान कीं और इस फिल्म को हिट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है'.



इस वजह से मेकर्स ने अरशद वारसी को सिक्वल में किया रिप्लेस

2013 में जब जॉली एलएलबी रिलीज हुई तब उस फिल्म में अरशद वारसी ने लीड रोल प्ले किया था. इसके बाद ऑडियंस को लगा कि जॉली एलएलबी 2 में भी अरशद वारसी बतौर लीड एक्टर लौटेंगे.

लेकिन फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए मेकर्स अरशद से भी बड़ा स्तर तलाश रहे थे और इस वजह से उन्होंने अक्षय कुमार को कास्ट किया. 2017 में जब जॉली एलएलबी 2 रिलीज तब भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी. हालांकि इस स्विच के बाद भी अक्षय कुमार ने लगातार अरशद वारसी की तारीफ की है.



जॉली एलएलबी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है बंपर कमाई

19 सितंबर को इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रिलीज हुई. इसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिगड़ी की वापसी हुई और इस ट्रायलॉजी ने ऑडियंस के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रखी.

परफेक्ट कॉमिक टच और सोशल मैसेज के साथ फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर गौर करें तो सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अभी तक 50 करोड़ की कमाई कर ली है.