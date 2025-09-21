हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब अक्षय कुमार ने माना था अरशद वारसी का एहसान, 'जॉली एलएलबी' को हिट फ्रेंचाइजी में रहा योगदान

जब अक्षय कुमार ने माना था अरशद वारसी का एहसान, 'जॉली एलएलबी' को हिट फ्रेंचाइजी में रहा योगदान

Akshay Kumar On Jolly LLB: अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी फ्रैंचाइजी में अरशद वारसी के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया था. अरशद के दमदार किरदार और फिल्म के सक्सेस को लेकर एक्टर ने उनकी तारीफ की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 06:04 PM (IST)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' इन दिनों थिएटर्स पर बंपर कलेक्शन कर रही है. फिल्म को क्रिटिक्स का बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच आइए एक दिलचस्प किस्सा जानते हैं जब अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी में अरशद वारसी के आइकॉनिक किरदार के लिए उनकी तारीफ की थी. 

जॉली के किरदार को अरशद वारसी ने बनाया आइकॉनिक
2013 में 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें अरशद वारसी ने लॉयर जॉली का रोल प्ले किया और इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि ये बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई.

इसके बाद फिल्म के सीक्वल में अक्षय कुमार इसका हिस्सा बने और पीटीआई संग पुराने इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म में अरशद वारसी के योगदान के लिए उनकी तारीफ की थी. खिलाड़ी कुमार ने कहा कि, 'मैं अरशद वारसी का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इस फिल्म को करने का रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरे लिए चीजें आसान कीं और इस फिल्म को हिट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है'.
जब अक्षय कुमार ने माना था अरशद वारसी का एहसान, 'जॉली एलएलबी' को हिट फ्रेंचाइजी में रहा योगदान

इस वजह से मेकर्स ने अरशद वारसी को सिक्वल में किया रिप्लेस
2013 में जब जॉली एलएलबी रिलीज हुई तब उस फिल्म में अरशद वारसी ने लीड रोल प्ले किया था. इसके बाद ऑडियंस को लगा कि जॉली एलएलबी 2 में भी अरशद वारसी बतौर लीड एक्टर लौटेंगे.

लेकिन फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए मेकर्स अरशद से भी बड़ा स्तर तलाश रहे थे और इस वजह से उन्होंने अक्षय कुमार को कास्ट किया. 2017 में जब जॉली एलएलबी 2 रिलीज तब भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी. हालांकि इस स्विच के बाद भी अक्षय कुमार ने लगातार अरशद वारसी की तारीफ की है.
जब अक्षय कुमार ने माना था अरशद वारसी का एहसान, 'जॉली एलएलबी' को हिट फ्रेंचाइजी में रहा योगदान

जॉली एलएलबी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है बंपर कमाई
19 सितंबर को इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रिलीज हुई. इसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिगड़ी की वापसी हुई और इस ट्रायलॉजी ने ऑडियंस के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रखी.

परफेक्ट कॉमिक टच और सोशल मैसेज के साथ फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर गौर करें तो सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अभी तक 50 करोड़ की कमाई कर ली है.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 06:04 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly Llb 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
'बकवास बंद करो, टॉप टैलेंट लाओ', अमेरिकी मंत्री ने एच-1बी पर साफ किया ट्रंप सरकार का रुख
'बकवास बंद करो, टॉप टैलेंट लाओ', अमेरिकी मंत्री ने एच-1बी पर साफ किया ट्रंप सरकार का रुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement

वीडियोज

जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
GST Reforms: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
Poonam Pandey in Ramleela: दिल्ली की लव-कुश रामलीला ने मंदोदरी की भूमिका के लिए कामुक अभिनेत्री को क्यों चुना?
Surya Grahan 2025: 122 साल बाद 15 दिनों में दो ग्रहण, दुनिया पर क्या होगा असर? | Solar eclipse
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
'बकवास बंद करो, टॉप टैलेंट लाओ', अमेरिकी मंत्री ने एच-1बी पर साफ किया ट्रंप सरकार का रुख
'बकवास बंद करो, टॉप टैलेंट लाओ', अमेरिकी मंत्री ने एच-1बी पर साफ किया ट्रंप सरकार का रुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
जनरल नॉलेज
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
ट्रेंडिंग
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget