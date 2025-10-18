हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर कॉमेडी से पहले करती थीं लंदन में नौकरी, फिर ऐसे बनाई अलग पहचान

Birthday Special: जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर कॉमेडी से पहले करती थीं लंदन में नौकरी, फिर ऐसे बनाई अलग पहचान

Happy Birthday Jamie Lever: जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर ने अपने पापा के बलबूते पर सक्सेस का स्वाद नहीं चखा. अपने टैलेंट के दम पर आज वो इस मुकाम पर हैं. बर्थडे के मौके पर जानें उनकी जर्नी

By : आईएएनएस | Updated at : 18 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में कई नाम आते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, सादगी और अलग अंदाज से सबका ध्यान खींच लेते हैं. जेमी लीवर भी उन्हीं चेहरों में से एक हैं. उन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है. इन्ही में से एक जेमी लिवर भी हैं.

कॉमेडी से पहले कॉर्पोरेट में बनाया था करियर 
बहुत कम लोगों को पता है कि कॉमेडी से पहले जेमी एक कॉर्पोरेट कंपनी में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करती थीं. एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे ऑफिस टूल्स पर उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत है जितनी अब कॉमेडी के पंच पर है.

जेमी लीवर का जन्म 19 अक्टूबर 1987 को मुंबई में हुआ था. वह मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता की पहचान को अपनी सीढ़ी नहीं बनाया. बचपन में जेमी को पिता का साथ बहुत कम मिल पाया, क्योंकि जॉनी लीवर फिल्मी कामों में बेहद व्यस्त रहते थे और अक्सर एक दिन में चार से पांच फिल्मों की शूटिंग करते थे.

ऐसे में जेमी और उनके भाई की परवरिश मुख्य रूप से उनकी मां ने की. हालांकि, जब दोनों बच्चे बड़े होने लगे तो जॉनी लीवर परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे.
Birthday Special: जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर कॉमेडी से पहले करती थीं लंदन में नौकरी, फिर ऐसे बनाई अलग पहचान

कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस आज भी काम आता है 
जेमी की पढ़ाई-लिखाई मुंबई में हुई, लेकिन उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन का रुख किया. उन्होंने लंदन की वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉमेडी की राह नहीं पकड़ी, बल्कि एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी शुरू की.

लंदन की एक नामी मार्केट रिसर्च फर्म में उन्होंने बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया. वहां उनका रोल काफी प्रोफेशनल था, क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, मार्केट स्ट्रेटेजी प्लान करना. उनका मानना है कि यह कॉर्पोरेट अनुभव आज भी उनके बहुत काम आता है, चाहे वह कोई ब्रांड कैंपेन हो या शो मैनेजमेंट.

लंदन की ऑडियंस ने बढ़ाया हौसला 
हालांकि, कॉर्पोरेट लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जेमी को हमेशा से परफॉर्म करने का शौक ज्यादा था. उन्होंने धीरे-धीरे लंदन के ही कॉमेडी क्लब्स में ओपन माइक पर परफॉर्म करना शुरू किया. वहां की ऑडियंस से उन्हें जो सराहना मिली, उसने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने तय किया कि अब वे अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाएंगी. इसके बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया और मुंबई में स्टैंडअप कॉमेडी शुरू की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamie Lever (@its_jamielever)

टीवी और सोशल मीडिया के अलावा फिल्मों में भी बनाया पहचान 
मुंबई में उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस के महाबली' जैसे रियलिटी शो से टीवी पर अपनी पहचान बनानी शुरू की. इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी मिमिक्री और कॉमिक वीडियो से लाखों लोगों को हंसाया. उनकी कंगना रनौत, फराह खान और श्रीदेवी की मिमिक्री सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही है. स्टेज परफॉर्मेंस के साथ-साथ जेमी ने फिल्मों में भी कदम रखा. उन्होंने 2015 में 'किस किस को प्यार करूं' से बॉलीवुड डेब्यू किया. इसके बाद वे 'हाउसफुल 4', 'भूत पुलिस', 'क्रैक' और 'यात्रियों' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
Birthday Special: जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर कॉमेडी से पहले करती थीं लंदन में नौकरी, फिर ऐसे बनाई अलग पहचान

जेमी को अभिनय के साथ-साथ अपनी मातृभाषा से भी बेहद लगाव है. साल 2024 में उन्होंने तेलुगू सिनेमा में भी डेब्यू किया और उस फिल्म को उन्होंने अपनी दादी को समर्पित किया, क्योंकि उनकी दादी हिंदी कम समझ पाती हैं. आज जेमी लीवर कॉमेडी, एक्टिंग और सोशल मीडिया के जरिए लाखों दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं.

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Tags :
Housefull 4 Jamie Lever
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
बॉलीवुड
व्हाइट साड़ी, चेहरे पर तेवर...‘लव एंड वॉर’ में आलिया भट्ट का दिखेगा रेट्रो लुक, सेट से वायरल हुई तस्वीरें
व्हाइट साड़ी, चेहरे पर तेवर...‘लव एंड वॉर’ में आलिया का दिखेगा रेट्रो लुक, तस्वीरें वायरल
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
हेल्थ
Lifestyles: हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget