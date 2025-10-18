हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमातमिल सिनेमा के इस एक्टर के शरीर पर लगे हैं 119 टांके, कभी नहीं करता डुप्लिकेट का इस्तेमाल

तमिल सिनेमा के इस एक्टर के शरीर पर लगे हैं 119 टांके, कभी नहीं करता डुप्लिकेट का इस्तेमाल

Vishal 119 Stitches: एक्टर विशाल ने अपने शरीर पर लगे 119 टांकों का खुलासा किया और बताया कि उन्होंने कभी भी डुप्लिकेट टांके का इस्तेमाल नहीं किया.

By : आईएएनएस | Updated at : 18 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल सिनेमा में एक्शन के लिए खास पहचान बना चुके एक्टर विशाल ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया, जिसे सुनकर उनके चाहने वाले हैरान भी हैं और प्राउड भी फील कर रहे हैं.

अपनी फिल्मों में दमदार स्टंट खुद करने वाले विशाल ने कहा है कि उन्होंने अब तक किसी भी एक्शन सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया और इसी जुनून के चलते आज उनके शरीर पर 119 टांकों के निशान हैं.

विशाल ने इस खुलासे के साथ ही अपने अपकमिंग पॉडकास्ट 'योर्स फ्रैंकली विशाल' का प्रोमो भी जारी किया है, जिसमें वह कई मुद्दों पर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं. इसी प्रोमो के दौरान उन्होंने कहा, ''अब तक मैंने किसी डुप्लिकेट को नहीं देखा. 119 टांके हैं मेरे शरीर पर और अभी भी जुड़ते जा रहे हैं.''

विशाल ने फिल्म इंडस्ट्री में 21 साल पूरे
एक्शन से भरपूर भूमिकाओं के लिए मशहूर विशाल ने न केवल फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी बहादुरी और मेहनत की मिसाल पेश की है. तमिल इंडस्ट्री में उन्हें 'मास हीरो' के रूप में देखा जाता है.

वह अपने स्टंट खुद करना पसंद करते हैं और इसे लेकर उनमें पूरा आत्मविश्वास है. हाल ही में विशाल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 21 साल पूरे होने का जश्न मनाया. उन्होंने इस मौके पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए अपने फैन्स, दोस्तों और पूरे फिल्म जगत का आभार जताया. उन्होंने बताया कि उनकी पहली फिल्म 'चेल्लामे' 10 सितंबर 2004 को रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक वे इस सफर में लगातार मेहनत कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishal (@actorvishalofficial)

विशाल ने इंडस्ट्री और फैंस को दिया धन्यवाद
उन्होंने अपने दिल की बात साझा करते हुए लिखा, ''मैं इस इंडस्ट्री में सहायक निर्देशक बनने आया था, लेकिन आपके प्यार और भरोसे ने मुझे एक अभिनेता बना दिया. आपके प्यार ने मुझे जिंदा रखा है.'' विशाल ने यह भी साफ किया कि वह अपनी सफलता को सिर्फ अपनी जीत नहीं मानते, बल्कि इसे उन सभी लोगों की मेहनत का नतीजा मानते हैं जिन्होंने उनके साथ फिल्मों में काम किया. उन्होंने कहा, "यह मेरी नहीं, हमारी सफलता है." उन्होंने अपने निर्देशकों, निर्माताओं, तकनीशियनों, संगीतकारों, गीतकारों, सह-कलाकारों, थिएटर मालिकों, वितरकों और मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया.

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Tags :
Vishal Chillame Yours Frankly Vishal Podcast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
बॉलीवुड
व्हाइट साड़ी, चेहरे पर तेवर...‘लव एंड वॉर’ में आलिया भट्ट का दिखेगा रेट्रो लुक, सेट से वायरल हुई तस्वीरें
व्हाइट साड़ी, चेहरे पर तेवर...‘लव एंड वॉर’ में आलिया का दिखेगा रेट्रो लुक, तस्वीरें वायरल
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
हेल्थ
Lifestyles: हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget