बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश आम बात है लेकिन जब एक साथ तीन या फिर चार फिल्मों को रिलीज कर दिया जाता है तो इसका खामियाजा बॉक्स ऑफिस फिल्मों को भुगतना पड़ता है. ऐसे में इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हाल रहा. साउथ और बॉलीवुड की 3 फिल्में रिलीज हुईं. जबकि दो फिल्में 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए बैठी थीं. ऐसे में इस शनिवार को तगड़ा क्लैश देखने के लिए मिला, जिसमें 'राजा शिवाजी' की कमाई में गिरावट तो आई लेकिन फिर भी ये 'भूत बंगला' से आगे है.

दूसरे दिन 'राजा शिवाजी' की कमाई में आई गिरावट

रितेश देशमुख और जेनेलिया की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने पहले दिन कमाल का प्रदर्शन किया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे के मौके पर 11.35 करोड़ का बिजनेस किया था, जिस पर 25.7% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. वहीं, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई. फिल्म रात 8.30 बजे तक महज 5.37 करोड़ ही कमा पाई है.

इसके अलावा 'राजा शिवाजी' की मराठी और हिंदी में भाषा में कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने हिंदी में 2.00 करोड़ और मराठी में 4.14 करोड़ की कमाई की. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी राजा शिवाजी (डे-2) 6.14 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 25.7% भूत बंगला (डे-16) 2.84 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 19.0% पैट्रियट (डे-2) 2.54 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 42.0% कारा (डे-3) 2.66 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 23.5%

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'भूत बंगला' की 16वें दिन की कमाई

वहीं, 'भूत बंगला' ने अपने तीसरे शनिवार यानी कि 16वें दिन भी अच्छा बिजनेस किया है. लेकिन, 'राजा शिवाजी' के मुकाबले ये काफी कम है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 2.84 करोड़ का बिजनेस किया, जिस पर 19.0% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

'पैट्रियट' की भी दूसरे दिन घटी कमाई

इसके साथ ही मोहनलाल और ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' की कमाई के बारे में बात करें तो साउथ की फिल्म 'पैट्रियट' की भी दूसरे दिन कमाई घटी है. सैकनिल्क के मुताबिक, इसने रात 8.30 बजे तक महज 2.54 करोड़ का कलेक्शन किया. इस पर 42.0% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. लेकिन अभी फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

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'भूत बंगला' से आगे निकली 'कारा'

बहरहाल, धनुष की फिल्म 'कारा' ने तीसरे दिन यानी कि शनिवार को 'भूत बंगला' से ज्यादा का बिजनेस किया. सैकनिल्क के अनुसार, जहां अक्षय कुमार की फिल्म ने 2.55 करोड़ कमाए वहीं, धनुष की फिल्म की कमाई 2.66 करोड़ रही. इस पर 23.5% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई. लेकिन फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.