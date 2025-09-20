इम्तियाज अली का जन्म 16 जून 1971 में हुआ था. पटना में इनका बचपन बीचा, इनके पिता का नाम मंसूर अली थी. जमशेदपुर और पटना में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया. यहां थिएटर भी करना शुरू कर दिया.

रणवीर अल्लहाबादिया के पॉडकास्ट में इम्तियाज अली ने कहा था कि बचपन में उन्होंने ऋगवेद और भगवद् गीता पढ़ी थी. इम्तियाज ने ये भी कहा था कि उनके जीवन की सबसे अहम किताब भगवद् गीता रही है. वो अपनी साइड टेबल पर आज भी उसे रखते हैं.

हिंदू प्रोड्यूसर संग की शादी

उन्होंने बताया कि जब वो छठी क्लास में थे, तब उन्होंने उस किताब को खरीदी थी. रोज उसके कुछ पन्ने पढ़ा करते थे. इम्तियाज ने 1995 में लैला मजनू की प्रोड्यूसर प्रीति संग शादी कती थी. इस कपल की एक बेटी है, जिसका नाम इन्होंने इदा रखा हुआ है.

बेटी ने सुनाया किडनैपिंग का किस्सा

इदा ने भी कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई है. एक पॉडकास्ट में इदा ने बताया था कि उन्हें और आलिया कश्यप को नौकरानी ने किडनैप कर लिया था. इन दोनों के मुंह पर उसने टेप लगा दिया था और कुर्सी में हाथ बांध दिया था. दोनों के ही पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, ऐसे में इदा के पेरेंट्स उन्हें अनुराग कश्यप के घर छोड़कर गए थे.

नानी और दादी इस दौरान घर पर मौजूद तो थीं लेकिन नौकरानी ने उन्हें भी कमरे में बंद कर दिया था. फिर वो पैसे और गहने चोरी करने लगी. तभी आलिया की मां आ गईं और उन्होंने सबको बचा लिया.

