हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अंगद की Ex गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, 5 साल थी बड़ी, अब कर रही है शादी की तैयारी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अंगद की Ex गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, 5 साल थी बड़ी, अब कर रही है शादी की तैयारी

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में रोहित सुचांती अंगद के कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं. शो में वृंदा के संग उनकी शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 01:01 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में रोहित सुचांती अंगद के कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं. शो में वृंदा के संग उनकी शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.

एक वक्त था जब रोहित सुचांती रियल लाइफ में टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं. इनकी लव स्टोरी बिग बॉस के घर में शुरू हुई थी.

1/10
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि सृष्टि रोडे हैं. सृष्टि जब बिग बॉस 12 में गई थीं, उस दौरान रोहिच संग उनके लिंक अप की खबरें सामने आई थीं.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि सृष्टि रोडे हैं. सृष्टि जब बिग बॉस 12 में गई थीं, उस दौरान रोहिच संग उनके लिंक अप की खबरें सामने आई थीं.
2/10
हालांकि, सृष्टि और रोहित ने हमेशा ही इस बात से इंकार किया कि वो रिलेशनशिप में हैं. साथ ही दोनों ने एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताया.
हालांकि, सृष्टि और रोहित ने हमेशा ही इस बात से इंकार किया कि वो रिलेशनशिप में हैं. साथ ही दोनों ने एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताया.
3/10
सृष्टि जब बिग बॉस के घर से बाहर आईं और उनका मंगेतर मनीष नागदेव से ब्रेकअप हुआ तो उसका जिम्मेदार भी रोहित को ही ठहराया गया.
सृष्टि जब बिग बॉस के घर से बाहर आईं और उनका मंगेतर मनीष नागदेव से ब्रेकअप हुआ तो उसका जिम्मेदार भी रोहित को ही ठहराया गया.
4/10
दरअसल, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद सृष्टि ने फोन करके मनीष नागदेव संग ब्रेकअप कर लिया था. मनीष ने उन्हें मिलकर बात करने के लिए कहा तो एक्ट्रेस ने कहा कि वो करियर पर फोकस करना चाहती हैं रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है.
दरअसल, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद सृष्टि ने फोन करके मनीष नागदेव संग ब्रेकअप कर लिया था. मनीष ने उन्हें मिलकर बात करने के लिए कहा तो एक्ट्रेस ने कहा कि वो करियर पर फोकस करना चाहती हैं रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है.
5/10
वहीं, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद रोहित ने एक इंटरव्यू में कुबूल किया था कि वो सृष्टि को पसंद करने लगे हैं.
वहीं, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद रोहित ने एक इंटरव्यू में कुबूल किया था कि वो सृष्टि को पसंद करने लगे हैं.
6/10
उन्होंने ये भी कहा था कि जब बिग बॉस के घर में थे तो उन्होंने सृष्टि को कई हिंट भी दिए थे, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था. उसके बाद एक्टर ने कहा था कि अब वो सृष्टि को अपने दिल की बात बताएंगे.
उन्होंने ये भी कहा था कि जब बिग बॉस के घर में थे तो उन्होंने सृष्टि को कई हिंट भी दिए थे, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था. उसके बाद एक्टर ने कहा था कि अब वो सृष्टि को अपने दिल की बात बताएंगे.
7/10
रोहित ने ये भी बताया था कि जब सृष्टि बिग बॉस के घर में गई थीं, उससे पहले से उनके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही थीं.
रोहित ने ये भी बताया था कि जब सृष्टि बिग बॉस के घर में गई थीं, उससे पहले से उनके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही थीं.
8/10
एक्टर ने ये भी कहा था कि सृष्टि मुझसे पांच साल बड़ी हैं इस वजह से बिग बॉस के घर में काफी बातचीत होती थी, लेकिन प्यार में उम्र मायने नहीं रखता.
एक्टर ने ये भी कहा था कि सृष्टि मुझसे पांच साल बड़ी हैं इस वजह से बिग बॉस के घर में काफी बातचीत होती थी, लेकिन प्यार में उम्र मायने नहीं रखता.
9/10
रिपोर्ट के अनुसार सृष्टि रोडे की लाइफ में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी है. 33 साल की उम्र में अब ये हसीना घर बसाने की तैयारी कर रही है.
रिपोर्ट के अनुसार सृष्टि रोडे की लाइफ में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी है. 33 साल की उम्र में अब ये हसीना घर बसाने की तैयारी कर रही है.
10/10
रिपोर्ट के अनुसार सृष्टि करोड़पति बिजनेसमैन आदित्य देशमुख संग प्यार में हैं और जल्द ही शादी करने वाली हैं.
रिपोर्ट के अनुसार सृष्टि करोड़पति बिजनेसमैन आदित्य देशमुख संग प्यार में हैं और जल्द ही शादी करने वाली हैं.
Published at : 20 Sep 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Rohit Suchanti Srishty Rode

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
