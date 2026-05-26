फिल्ममेकर इम्तियाज अली खबरों में आ गए हैं. कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण को लेकर बात की थी. उन्होंने दीपिका पादुकोण की 'गुड गर्ल इमेज' को ढोंग बताया था. अब उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई दी है.

बता दें कि दीपिका और इम्तियाज ने 2 फिल्मों में साथ काम किया है. दीपिका और इम्तियाज ने 2009 में 'लव आज कल' की थी. इसके अलावा 2015 में 'तमाशा' की थी.

इम्तियाज अली ने दी सफाई

सोमवार को इम्तियाज अली ने इंस्टाग्राम पर एक आर्टिकल पोस्ट किया. इसमें लिखा था कि इम्तियाज अली के दीपिका पादुकोण पर दिए बयान से विवाद हो गया.

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अब इस पर रिएक्ट करते हुए इम्तियाज ने लिखा, 'मेरी प्यारी और डियर दीपिका पादुकोण, आप मेरे दोस्त हो, ह्यूमर के लिए मेरे सेफ ऑप्शन हो. मुझे लगता है कि आप मेरे मजाकिया कमेंट को कभी भी गलत नहीं समझेंगी क्योंकि किसी और से ज्यादा आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, आपको सराहाता हूं, आपकी कद्र करता हूं, आपको समझता हूं. लेकिन मुझे बताया गया कि शायद आप इसे गलत समझ सकती हो और आप हर्ट हो सकती हो तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप गलत मत समझना. आपके साथ कुछ बुरा करना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है.'

इसके बाद उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी आपके लिए ऐसा डिस्क्लेमर लिखूंगा. लेकिन समय हो गया है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं. आपको प्यार और शुभकामनाएं.'

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बता दें कि इम्तियाज ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दीपिका को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था, 'दीपिका की जो उस समय जो इमेज थी वेरोनिका उससे बहुत अलग है. क्योंकि मैं साथ रहा हूं और उनके साथ पार्टीज अटेंड की हैं, मुझे पता है कि वो कितनी क्रेजी और वाइल्ड हो सकती हैं. यहां तक कि वो खुद की 'गुड गर्ल इमेज' इमेज प्रोजेक्ट करती हैं. अब लोगों ने मुखौटा देख लिया है. तो अब मुझे लगता है कि दीपिका के पास करने को नई चीजें हैं. मुझे पता है कि इमोशनल ग्राउंड है लेकिन ये एक्साइटिंग था.'