INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Odyssey BO Day 1 Prediction: पहले दिन 'ओपनहाइमर' को मात दे सकती है 'द ओडिसी'? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

The Odyssey BO Day 1 Prediction: पहले दिन 'ओपनहाइमर' को मात दे सकती है 'द ओडिसी'? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

The Odyssey Box Office Opening Day Prediction: क्रिस्टोफर नोलन की  'द ओडिसी' को लेकर काफी बज बना हुआ है. ऐसे में इस फिल्म से भारत में रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

 'द ओडिसी' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिलहाल क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है.जिसके चलते इस फिल्म से ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद की जा रही है. चलिए .यहां जानते हैं कि इस फिल्म ने प्री सेल में कितना कलेक्शन कर लिया है और ये ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर सकती है?

'द ओडिसी' की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट ?
'द ओडिसी' क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी है. इस फ़िल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, ज़ेंडया और रॉबर्ट पैटिनसन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इसी नाम की ग्रीक एपिक पर बेस्ड है. 'द ओडिसी' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग में से एक बनने जा रही है, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग जबरदस्त है और प्रीमियम फॉर्मेट की भी अच्छी मांग है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'द ओडिसी' ने पहले दिन के लिए एडवांस बिक्री (ब्लॉक की गई सीटों सहित) में 7.50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. ज्यादातर बुकिंग IMAX, 4DX और दूसरे प्रीमियम बड़े फॉर्मेट वाली स्क्रीन से हुई हैं, जहाँ टिकट तेज़ी से बिक रहे हैं. वहीं, नॉर्मल मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर भी बुकिंग में जबरदस्त उछाल आया है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है.

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर रहा 'धमाल 4' का कब्जा, लाखों में सिमटी 'वेलकम टू जंगल', जानें- 'अल्फा' का हाल

कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है
इतनी बड़ी प्री-सेल्स की वजह से फिल्म के लिए ओपनिंग डे पर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करना आसान हो गया है. ट्रेड एनालिस्ट का मानना ​​है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहता है और स्पॉट बुकिंग अच्छी होती है, तो फिल्म के 25 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ लॉन्च होने की पूरी संभावना है.

बता दें कि इंग्लिश के अलावा, 'द ओडिसी' को हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी दिखाया जाएगा, जिससे यह देश भर में बहुत ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सकेगी. वैसे भी भारत में क्रिस्टोफर नोलन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं. वहीं प्रीमियम टिकट की कीमतें और पूरे देश में रिलीज को देखते हुए, ओपनिंग वीकेंड के दौरान 'द ओडिसी' को ओपनिंग वीकेंड में खूब दर्शक मिलने की उम्मीद है.

'ओपेनहाइमर' को देगी मात
बता दें कि 'ओपेनहाइमर' ने अपने पहले दिन 17.77 करोड़ रुपये (नेट 14.58 करोड़ रुपये) की कमाई की थी. वहीं 'द ओडिसी' के 20 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की ओपनिंग की उम्मीद है. ऐसे में ये फिल्म 'ओपेनहाइमर' के ओपनिंग डे को मात दे सकती है.

ये भी पढ़ें:-'तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच

Published at : 14 Jul 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Christopher Nolan Oppenheimer BOX OFFICE COLLECTION The Odyssey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 1 Prediction: पहले दिन 'ओपनहाइमर' को मात दे सकती है 'द ओडिसी'? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
पहले दिन 'ओपनहाइमर' को मात दे सकती है 'द ओडिसी'? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 5 Live Updates: मंगलवार को भी धुआंधार नोट छाप रही 'धमाल 4', दोपहर 3 बजे तक 75 करोड़ के हुई पार
मंगलवार को भी धुआंधार नोट छाप रही 'धमाल 4', दोपहर 3 बजे तक 75 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'सोनम वांगचुक को मरते नहीं देख सकता', असली 'फुंसुक वांगडू' के सपोर्ट में उतरे 3 Idiots के 'चतुर', जीनत अमान ने की ये अपील
'सोनम वांगचुक को मरते नहीं देख सकता', असली 'फुंसुक वांगडू' के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
शाहरुख खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'मन्नत' में रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका
शाहरुख खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'मन्नत' में रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
बिहार
'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल
'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल
इंडिया
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
फ़ुटबॉल
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: मध्यस्थता के खिलाफ एकमत क्यों हिंदू-मुस्लिम? संभल, वाराणसी और मथुरा विवाद समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
मध्यस्थता के खिलाफ एकमत हिंदू-मुस्लिम! संभल, वाराणसी और मथुरा समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
एग्रीकल्चर
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget