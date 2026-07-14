The Odyssey BO Day 1 Prediction: पहले दिन 'ओपनहाइमर' को मात दे सकती है 'द ओडिसी'? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
The Odyssey Box Office Opening Day Prediction: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' को लेकर काफी बज बना हुआ है. ऐसे में इस फिल्म से भारत में रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है.
'द ओडिसी' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिलहाल क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है.जिसके चलते इस फिल्म से ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद की जा रही है. चलिए .यहां जानते हैं कि इस फिल्म ने प्री सेल में कितना कलेक्शन कर लिया है और ये ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर सकती है?
'द ओडिसी' की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट ?
'द ओडिसी' क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी है. इस फ़िल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, ज़ेंडया और रॉबर्ट पैटिनसन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इसी नाम की ग्रीक एपिक पर बेस्ड है. 'द ओडिसी' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग में से एक बनने जा रही है, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग जबरदस्त है और प्रीमियम फॉर्मेट की भी अच्छी मांग है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'द ओडिसी' ने पहले दिन के लिए एडवांस बिक्री (ब्लॉक की गई सीटों सहित) में 7.50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. ज्यादातर बुकिंग IMAX, 4DX और दूसरे प्रीमियम बड़े फॉर्मेट वाली स्क्रीन से हुई हैं, जहाँ टिकट तेज़ी से बिक रहे हैं. वहीं, नॉर्मल मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर भी बुकिंग में जबरदस्त उछाल आया है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है.
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कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है
इतनी बड़ी प्री-सेल्स की वजह से फिल्म के लिए ओपनिंग डे पर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करना आसान हो गया है. ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहता है और स्पॉट बुकिंग अच्छी होती है, तो फिल्म के 25 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ लॉन्च होने की पूरी संभावना है.
बता दें कि इंग्लिश के अलावा, 'द ओडिसी' को हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी दिखाया जाएगा, जिससे यह देश भर में बहुत ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सकेगी. वैसे भी भारत में क्रिस्टोफर नोलन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं. वहीं प्रीमियम टिकट की कीमतें और पूरे देश में रिलीज को देखते हुए, ओपनिंग वीकेंड के दौरान 'द ओडिसी' को ओपनिंग वीकेंड में खूब दर्शक मिलने की उम्मीद है.
'ओपेनहाइमर' को देगी मात
बता दें कि 'ओपेनहाइमर' ने अपने पहले दिन 17.77 करोड़ रुपये (नेट 14.58 करोड़ रुपये) की कमाई की थी. वहीं 'द ओडिसी' के 20 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की ओपनिंग की उम्मीद है. ऐसे में ये फिल्म 'ओपेनहाइमर' के ओपनिंग डे को मात दे सकती है.
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