बॉलीवुड में हॉरर जॉनर एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है. कई सालों तक सीक्वल और हॉरर कॉमेडी फिल्मों के दबदबे के बाद साल 2026 में कई ऐसी हॉरर फिल्में रिलीज होंगी जो किसी फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा नहीं हैं. ये फिल्में नई कहानियों और नए किरदारों के साथ डरा देने वाले सीन्स को लेकर सिनेमाघरों में दहशत फैलाएंगीं. तो चलिए यहां जान लेते हैं साल 2026 में कौन-कौन सी हॉरर फिल्में रिलीज होने वाली हैं?

भूत बंगला

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद हॉरर-कॉमेडी फिल्म से सिनेमाघरों में कमबैक करने के लिए तैयार है. दरअसल ये जोड़ी ‘भूत बंगला’ के साथ आ रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं क्योंकि अक्षय और प्रियदर्शन साथ में कई शानदार फिल्में दे चुके हैं. वहीं भूत बंगला 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस हॉरर कॉमेडी में तब्बू, वामिका गब्बी, मनोज जोशी और परेश रावल भी हैं. इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं देखने वाली बात होगी कि ये बॉक्स ऑफिस पर दहशत फैला पाती है या नहीं?





वीवन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट

वीवन– फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी एक हॉरर फिल्म है जो मिस्ट्री से भरपूर है. इसका निर्देशन अरुणभ कुमार और दीपक कुमार ने किया है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आएंगें. हाल ही में फिल्म का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया था जिसे देखन के बाद फैंस में इस अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. इसी के साथ बता दें कि ये फिल्म सिनेमाघरों में 15 मई, 2026 को रिलीज हो रही है.





शक्ति शालिनी

शक्ति शालिनी भी साल 2026 में रिलीज होने वाली एक और हॉरर फिल्म है. फिलहाल इसकी शूटिंग जारी है. गौरतलब है कि इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. फिल्म में सैयारा फेम अनीट पड्डा भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी. बता दे कि शक्ति शालिनी सिनेमाघरों में 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी.





इन हॉरर फिल्मों के सीक्ववल भी आ सकते हैं

इनके अलाला साल 2026 में कई हिट हॉरर जॉनर की फिल्मों के सीक्वल रिलीज होने की भी उम्मीद है. इनमें वरुण धवन की भेड़िया 2 से लेकर तुम्बाड 2 और हॉन्टेड 3 डी घोस्ट ऑफ पास्ट शामिल हैं. हालांकि इनकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.