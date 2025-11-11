हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Highest Grossing Films: 'छावा' से लेकर 'सैयारा' तक, साल 2025 में इन फिल्मों का बजा डंका, बॉक्स ऑफिस पर की छप्परफाड़ कमाई

Highest Grossing Films: 'छावा' से लेकर 'सैयारा' तक, साल 2025 में इन फिल्मों का बजा डंका, बॉक्स ऑफिस पर की छप्परफाड़ कमाई

Highest Grossing Films: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 11 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

ये साल इंडियन सिनेमा के लिए बहुत खास रहा है. साल 2025 में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं हैं. कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जिन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इतना बिजनेस कर लेंगी. पैन इंडिया माइथोलॉजिकल से लेकर रोमांस तक हर तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छाई रहती हैं. बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्में आई हैं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. आइए आपको साल 2025 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कुछ फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें बहुत पसंद किया गया.

कांतारा चैप्टर 1

इस साल की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 1 है. ये भी भी सिनेमाघरों पर टिकी हुई है और अच्छी कमाई कर रही है. ये साल 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है. जिसे लोगों ने और ज्यादा प्यार दिया है. ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने अब तक करीब 697 करोड़ की कमाई कर ली है.

छावा

विक्की कौशल की छावा एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है. जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में विक्की कौशल ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और एक्शन से खूब इंप्रेस किया है. इस फिल्म ने इंडिया में करीब 695 करोड़ का बिजनेस किया है.

सैयारा

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा लोगों को इतनी पसंद आ जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था. ये एक म्यूजिकल-रोमांटिक ड्रामा है जिसने लोगों का दिल जीत लिया था. सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 393 करोड़ का बिजनेस किया है.

कुली

रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म कुली में स्मगलिंग से लेकर अपने दोस्त की मौत के बदले तक की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म में रजनीकांत के साथ श्रुति हासन, नागार्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म ने इंडिया में 323 करोड़ का कलेक्शन किया है.

महावतार नरसिम्हा

एनिमेटिड फिल्म महावतार नरसिम्हा को इतना पसंद किया जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था. इस एनिमेटिड फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी थी. महावतार नरसिम्हा बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 268 करोड़ का कलेक्शन किया था.

Published at : 11 Nov 2025 12:51 PM (IST)
