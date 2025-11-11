'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज पिछले लंबे वक्त से चर्चा में बने हुए हैं. शो के अंदर तो अभिषेक का नाम अशनूर कौर के संग खूब जोड़ा गया. लोगों का मानना है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है. ऐसे में उनका अतीत भी अब लाइमलाइट में आ चुका है.

अब अभिषेक बजाज को लेकर अंक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि शादीशुदा होते हुए भी एक्टर ने टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस को डेट किया था. इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अभिषेक ने किस हसीना के चक्कर में पड़ अपनी पर्सनल लाइफ तबाह कर ली थी.

डोनल बिष्ट से था अभिषेक को प्यार

ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डोनल बिष्ट हैं जो अक्सर अपने ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. रिपोर्ट के अनुसार किसी जमाने में अभिषेक को डोनल से प्यार हो गया था.अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ ने इसके बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि अभिषेक उन्हें धोखा दे रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by Donal Bisht (@donalbisht)

आकांक्षा ने कहा था कि शादी के समय भी अभिषेक किसी को डेट कर रहे थे. हालांकि, उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात छिपाई थी. रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक और डोनल का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला. शादी के कुछ वक्त बाद तक ही अभिषेक ने डोनल को डेट किया था. बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

एक्स वाइफ ने खोली पोल

कहा जाता है कि डोनल को लेकर अभिषेक ज्यादा सीरियस नहीं थे . ऐसे में एक्ट्रेस ने उनसे ब्रेकअप करने में ही अपनी भलाई समझी. वहीं, अभिषेक की पत्नी आकांक्षा ने दुनिया के सामने उनकी पोल खोलकर रख दी है. उनका साफ कहना था कि अभिषेक ने अपनी शादी पर कभी ध्यान नहीं दिया.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: बीच सड़क पर राजा की धुलाई करेगी परी, अनुपमा को बर्बाद करेगी उसकी नई बिजनेस पार्टनर?