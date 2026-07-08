फिल्मों में कमबैक करना चाहती हैं हेमा मालिनी, बोलीं-अच्छा रोल ऑफर होगा तो करेंगे

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिल्मों में कमबैक करना चाहती हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, बोलीं-अच्छा रोल ऑफर होगा तो करेंगे

फिल्मों में कमबैक करना चाहती हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, बोलीं-अच्छा रोल ऑफर होगा तो करेंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी फिल्मों में कमबैक करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अगर उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर होंगे तो वो फिल्मों में वापसी कर सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 07:11 PM (IST)
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बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी लंबे टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं. उनके फैंस उन्हें फिल्मों में देखने के लिए एक्साइटेड है. फिलहाल वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वहीं अब हाल ही में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अगर उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर होंगों तो वो फिल्मों में वापसी कर सकती हैं.

कमबैक पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?
हेमा मालिनी ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में फिल्मों में अपने कमबैक को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'अगर मुझे अच्छे रोल्स ऑफर होंगे तो देखेंगे शायद कर सकते हैं.'

हेमा मालिनी ने आगे अपने दौर को याद करते हुए  कहा, 'मैं लकी हूं. मैंने गोल्डन पीरियड में काम किया है. वो सब लकी हैं, जिन्होंने 70 और 80 के दौर में काम किया. इतने अच्छे गाने मिले, इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला.'

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हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी?
इसी इंटरव्यू में जब हेमा मालिनी से जब हेमा से पूछा गया कि क्या वो अपने जमाने की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं. इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, बिलकुल नहीं. किसने बोला ये? हमें बहुत कम पैसे मिलते थे. मेकर्स मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं पैसों के लिए काम नहीं करती थी. जैसे नाम बढ़ता था, वो फीस थोड़ी बढ़ा देते थे.'

हेमा मालिनी का एक्टिंग करियर
हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1968 में  फिल्म 'सपनों का सौदागर' से लीड एक्ट्रेस के तौर पर की. इस फिल्म के बाद उन्हें उन्हें 'ड्रीम गर्ल' का खिताब मिला. हेमा मालिनी ने अपने करियर में सीता-गीता, शोले, 'किनारा', 'शराफत' जैसे कई फिल्मों में काम किया है. हेमा मालिनी को आखिरी बार फिल्म 'शिमला मिर्ची' में देखा गया था, जो साल 2020 में रिलीज हुई थी.

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1990 के दशक में उन्होंने फिल्मों के निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया और 'दिल आशना है' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. 2004 में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा और वो अभी मथुरा से सांसद हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Jul 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Hema Malini
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