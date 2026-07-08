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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसायटी में टूट-फूट, बाघा-बावरी के ब्रेकअप के बीच नया बवाल?

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसायटी में टूट-फूट, बाघा-बावरी के ब्रेकअप के बीच नया बवाल?

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दिनों बाघा-बावरी की लवस्टोरी में ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. इसी बीच अब शो के सेट को लेकर एक खबर सामने आई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सालों से फैंस को हंसा रहा है. शो की कहानी का फैंस के दिलों पर गहरा असर है. इन दिनों शो में बाघा-बावरी का ब्रेकअप दिखाया जा रहा है. बाघा-बावरी फिलहाल ब्रेकअप से टूट गए हैं और खाना पीना छोड़ दिया है. दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं. शो में एक तरफ गम केे बादल छाए हैं. 

गोकुलधाम सोसायट का रेनोवेशन

वहीं दूसरी तरफ शो के सेट पर टूट-फूट को लेकर खबरें आई हैं. फैंस को घबराने की जरुरत नहीं है, ये टूट-फूट अच्छे के लिए है. दरअसल, शो केे सेट का रेनोवेशन हो रहा है. 

एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की गोकुलधाम सोसायटी को रेनोवेट किया जा रहा है. सोसायटी का आउटलुक पूरी तरह बदल जाएगा. सोसायटी को मजबूती देने के लिए ऐसा किया जा रहा है. नया पेंट भी किया जाएगा. जल्द ही मेकर्स मीडिया को बुलाकर सोसायटी का नया लुक रिवील किया जाएगा. साथ ही बताया जाएगा कि क्या-क्या एड किया गया.

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इसके अलावा सोसायटी के एंट्री गेट पर जो 'गोकुलधाम' लिखा है वो भी पूरी तरह चेंज हो जाएगा. एंट्री गेट पर एक मंदिर भी नजर आएगा जो पहले नहीं था.

असित मोदी ने कहा ये

इसके अलावा असित मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें असित मोदी बता रहे हैं, 'जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है. सोसायट का रेनोवेशन हो रहा है और अब सोसाटी नए रंग-रूप में दिखेगा.' ऐसा पहली बार नहीं है कि सोसायटी का रेनोवेशन हो रहा है. इससे पहले भी दो-तीन बार सोसायटी का रेनोवेशन हो चुका है.

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बता दें कि कुछ दिने पहले शो में दिखाया गया था कि सोसायटी में रेनोवेशन की बात चल रही है. सारे सोसाटी वाले इसके लिए पैसा भी इकट्ठा करते हैं. भिड़े ने सोसायटी के रेनोवेशन के लिए काम भी शुरू कर दिया है. 

Input By : कलीम सलमानी, शिवानी सिंह

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Gokuldham Society Taarak Mehta Ka Ooltah Chasma
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