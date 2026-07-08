मनीष पॉल पर टूटा दुखों का पहाड़, मां उर्मिल का 77 साल की उम्र में निधन

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और होस्ट मनीष पॉल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां उर्मिल पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहीं. 8 जुलाई को 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. मां के जाने से मनीष पॉल को गहरा सदमा लगा है. इस खबर से मनीष पॉल के परिवार और करीबी लोगों में शोक की लहर है.

दिल्ली में ली आखिरी सांस

बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट के मुताबिक, मनीष पॉल की मां का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया. वो 77 साल की थीं. फिलहाल उनके निधन के कारण का खुलासा नहीं किया गया है.