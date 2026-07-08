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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमनीष पॉल पर टूटा दुखों का पहाड़, मां उर्मिल का 77 साल की उम्र में निधन

मनीष पॉल पर टूटा दुखों का पहाड़, मां उर्मिल का 77 साल की उम्र में निधन

मनीष पॉल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां उर्मिल पॉल का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है. मां के जाने से मनीष पॉल को गहरा सदमा लगा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 08 Jul 2026 06:16 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और होस्ट मनीष पॉल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां उर्मिल पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहीं. 8 जुलाई को 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. मां के जाने से मनीष पॉल को गहरा सदमा लगा है. इस खबर से मनीष पॉल के परिवार और करीबी लोगों में शोक की लहर है.

दिल्ली में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट के मुताबिक, मनीष पॉल की मां का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया. वो 77 साल की थीं. फिलहाल उनके निधन के कारण का खुलासा नहीं किया गया है.

Published at : 08 Jul 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Maniesh Paul Urmil Paul
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