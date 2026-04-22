'हंसती गाती बच्ची साथ छोड़ गई...', दिव्यांका सिरोही के निधन से उजड़ा परिवार, छलका दर्द

बुलंदशहर में जन्मी सोशल मीडिया सनसनी हरियाणा एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का 30 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया. सोशल मीडिया पर दिव्यांका के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स थे. कोरोना के दौरान दिव्यांका ने हरियाणवी गानों पर डांस शुरू किया था और अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की संचार रेजीडेंसी में रहती थी. इसी बीच दिव्यांका की निधन के बाद उनके परिवार का बयान सामने आया है.

परिवार का रिएक्शन

दिव्यांका के परिवार के मुताबिक, मंगलवार की दोपहर में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी. दोपहर में खाना खाकर वो अपने कमरे में चली गई थी. उसका भाई भी काम से बाहर गया था. रात को जब भाई लौटा, तो दिव्यांका का अचेत पड़ी हुई थी. परिवार के मुताबिक, उसका शरीर अकड़ा हुआ था. शरीर पर और किसी तरह का कोई निशान नहीं था, बस सिर पर हल्की सी सूजन थी. परिवारजन आनन-फानन में उसको डॉक्टर के यहां लेकर गए जहां डॉक्टरों ने दिव्यांका को मृत घोषित कर दिया.

पिता ने जाहिर किया दर्द

दिव्यांका के पिता गजेंद्र सिरोही ने बताया कि दिव्यांका ने कोरोना के दौरान हरियाणवी गानों पर डांस शुरू किया था. कुछ ही समय में उसकी पापुलैरिटी बढ़ गई और उसके करीब 2 करोड़ फॉलोअर हो गए. दिव्यांका के परिवार में माता-पिता बहन भाई सब है. परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि एक हंसती गाती बच्ची उन का साथ छोड़कर चली गई है.

ये भी पढ़ें: 10 करोड़ लौटाएंगे रणवीर सिंह, Don 3 का साइनिंग अमाउंट वापस कर फरहान अख्तर संग खत्म करेंगे विवाद

भाई ने दी अग्नि

वहीं दिव्यांका के रिश्तेदार जितेश कुमार ने बताया, दिव्यांका का अंतिम संस्कार गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन मोक्ष स्थली हिंडन नूर नगर पर किया गया और उन्हें उनके भाई हिमांशु ने अग्नि दी. दिव्यंका ने एमबीए किया हुआ था. परिवार का कहना है कि लड़की बहुत समझदार थी और हर काम रुचि से करती थी.

50 से ज्यादा गानों में किया था काम

बता दें कि दिव्यांका ने 50 से ज्यादा हरियाणवी गानों में काम किया था. उन्होंने मशहूर एक्टर मासूम शर्मा जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया था. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों में फॉलोअर्स है. अचानक उनके निधन ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

ये भी पढ़ें: 'ब्रह्मास्त्र 2' या 'धूम 4', 4000 करोड़ी 'रामायण' के बाद किस फिल्म को चुनेंगे रणबीर कपूर?