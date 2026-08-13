वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के कितने मैच बाकी? देखें WTC का शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2026 का आखिरी हिस्सा टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को आने वाली टेस्ट सीरीज में हर जीत हासिल करनी होगी. फिलहाल भारत की स्थिति ऐसी है कि एक-दो खराब नतीजे उसकी राह मुश्किल कर सकते हैं.

2026 में भारत के कितने टेस्ट मैच बाकी हैं?

भारतीय टीम को WTC 2025-27 चक्र में अभी 9 टेस्ट मैच और खेलने हैं. इन मुकाबलों की शुरुआत श्रीलंका दौरे से होगी. भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. उसके बाद 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आएगी.

भारत बनाम श्रीलंका - 2 टेस्ट मैच (अगस्त 2026)

भारत बनाम न्यूजीलैंड - 2 टेस्ट मैच (नवंबर 2026)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - 5 टेस्ट मैच (जनवरी-फरवरी 2027)

WTC फाइनल की रेस में भारत की स्थिति

WTC 2025-27 की मौजूदा स्थिति भारत के लिए बहुत आरामदायक नहीं है. टीम इंडिया 48.15 पॉइंट्स प्रतिशत यानी PCT के साथ पांचवें स्थान पर है. ऐसे में फाइनल तक पहुंचने के लिए भारत को आने वाले मुकाबलों में लगातार जीत हासिल करनी होगी. मौजूदा समीकरण को देखते हुए भारत के सामने अपने बचे हुए मुकाबलों में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने की चुनौती है. खासकर 2026 में होने वाली दोनों टेस्ट सीरीज भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी.

2027 में ऑस्ट्रेलिया से होगी आखिरी भिड़ंत

WTC 2025-27 चक्र में भारत की आखिरी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी. यह पांच मैचों की महत्वपूर्ण सीरीज 2027 की शुरुआत में खेली जानी है. इससे पहले भारत के पास श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट हैं. इसलिए टीम इंडिया के लिए इन मुकाबलों में अधिक से अधिक जीत दर्ज करना बेहद जरूरी होगा.

WTC 2025-27 में अब तक भारत

भारत बनाम इंग्‍लैंड: 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ.

भारत बनाम वेस्‍टइंडीज: भारत ने 2 मैचों की सीरीज जीती.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका: भारत को 0-2 से हार मिली.

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भारत को कितनी जीत चाहिए?

मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत के लिए बचे हुए मैचों में कम से कम 7 जीत हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, यह संख्या अंतिम क्वालिफिकेशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि WTC में दूसरी टीमों का PCT भी समीकरण बदल सकता है. फिलहाल भारत के लिए सबसे सीधा रास्ता यही है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ चारों टेस्ट जीते जाएं. अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आखिरी सीरीज से पहले उसके पास WTC फाइनल की दौड़ में बने रहने का मजबूत मौका होगा.

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