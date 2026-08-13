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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने कुछ गलत नहीं किया...', वायरल वीडियो पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी, रेड कार्पेट पर महिला फैन ने किया था जबरन किस

'मैंने कुछ गलत नहीं किया...', वायरल वीडियो पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी, रेड कार्पेट पर महिला फैन ने किया था जबरन किस

निकिता रावल इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. इवेंट में एक महिला फैन ने उन्हें अचानक जबरन किस कर लिया था. अब निकिता ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए अपना रिएक्शन दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 13 Aug 2026 12:25 PM (IST)
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एक्ट्रेस निकिता रावल इन दिनों अपने एक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान रेड कार्पेट पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. एक महिला फैन ने पहले उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और फिर अचानक उन्हें लिप किस कर लिया. इस दौरान निकिता काफी असहज और हैरान नजर आईं. अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है.

आप जानते हैं कि मैं सही हूं...
निकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फैन का मैसेज शेयर किया, जिसमें उस घटना के लिए उनसे माफी मांगी गई थी. इसका जवाब देते हुए निकिता ने लिखा, 'इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं इसकी दिल से सराहना करती हूं. आप जानते हैं कि मैं सही हूं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी.' 

मैंने कुछ गलत नहीं किया...', वायरल वीडियो पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी, रेड कार्पेट पर महिला फैन ने किया था जबरन किस

आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद...
इसके अलावा निकिता ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'पिछले कुछ दिनों में मुझे भारत और दुनिया भर से हजारों मैसेज मिले हैं. मेरा हालचाल पूछने, प्यार और सम्मान देने और मेरे साथ खड़े रहने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूं. हो सकता है कि मैं हर मैसेज का जवाब न दे पाऊं, लेकिन मैंने आप सभी के कई मैसेज पढ़े हैं और मैं हर किसी की आभारी हूं.' एक फैन ने निकिता के सपोर्ट में लिखा कि वो उस महिला फैन को सजा देना चाहती हैं. इस पर निकिता ने बस इतना कहा, 'आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद.' 

मैंने कुछ गलत नहीं किया...', वायरल वीडियो पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी, रेड कार्पेट पर महिला फैन ने किया था जबरन किस

इवेंट में ऐसा क्या हुआ था?
दरअसल, निकिता रावल 8 अगस्त 2026 को एक इवेंट में शामिल हुई थीं. इस दौरान वो रेड कार्पेट पर पैपराजी के लिए एक से बढ़कर एक पोज दे रही थीं. तभी एक महिला फैन उनके पास तस्वीर खिंचवाने पहुंची. निकिता ने भी खुशी-खुशी फैन के साथ फोटो क्लिक कराई, लेकिन तस्वीर लेने के बाद अचानक महिला उनके बेहद करीब आ गई और निकिता के होंठों पर किस कर लिया. फैन की इस हरकत से निकिता पूरी तरह हैरान और असहज नजर आईं. 

 
 
 
 
 
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'रामायण' में रणबीर कपूर को लेकर भी दिया था बयान
बता दें कि निकिता रावल इससे पहले फिल्म 'रामायण' को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण भी सुर्खियों में थीं. उन्होंने रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर सवाल उठाए थे. एक इंटरव्यू के दौरान निकिता ने कहा था, 'ये किरदार रणबीर कपूर के लिए बिल्कुल भी नहीं है. जो व्यक्ति खुलेआम बीफ खाने की बात करता है, वो भगवान राम के किरदार को कैसे समझ सकता है?' 

मैंने कुछ गलत नहीं किया...', वायरल वीडियो पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी, रेड कार्पेट पर महिला फैन ने किया था जबरन किस

कौन हैं निकिता रावल?
निकिता रावल बॉलीवुड और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वो फिल्म 'ब्लैक एंड व्हाइट' में अनिल कपूर और शेफाली शाह के साथ नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने 'मिस्टर हॉट मिस्टर कूल', 'द हीरो- अभिमन्यु', 'अम्मा की बोली', 'गरम मसाला' और 'क्यूट कमीना' जैसी फिल्मों में भी काम किया है. निकिता जल्द ही फिल्म 'रोटी कपड़ा और रोमांस' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी और चंकी पांडे जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

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Published at : 13 Aug 2026 12:25 PM (IST)
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