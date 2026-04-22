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'बात करने वाला कोई नहीं था', कमरे के सन्नाटे और अकेलेपन से डिप्रेस हो गई थीं मालविका मोहनन
Malavika Mohanan Story: एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर लाइफ से जुड़ी ऐसी बातों का खुलासा किया है, जिसने उन्हें अंतर तक तोड़ दिया था और वो कई दिनों तक डिप्रेस थी.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मालविका मोहनन इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने अपने लाइफ के उस दौर को फैंस के साथ शेयर किया, जो कैमरे के पीछे छुपी रह जाती है. चमक-दमक और ग्लैमर से भरी दुनिया में रहने के बावजूद, उन्होंने उस अकेलेपन के बारे में बताया, जब वो अंदर तक टूट गई थी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन किया, जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को खुलकर सबके सामने रखा.
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Published at : 22 Apr 2026 08:21 PM (IST)
Tags :Malavika Mohanan 'South Cinema'
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भावेष पाण्डेय
Opinion