'बात करने वाला कोई नहीं था', कमरे के सन्नाटे और अकेलेपन से डिप्रेस हो गई थीं मालविका मोहनन

मालविका ने वीडियो में कहा कि एक समय ऐसा आया जब वो खुद को अकेला महसूस करने लगी थीं. बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वो इस खालीपन से जूझ रही थीं, जो उनके मन पर भारी पड़ने लगा.