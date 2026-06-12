बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों हरिद्वार के हरकी पौड़ी में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. हालांकि, शूटिंग के दौरान वहां अचानक हंगामा खड़ा हो गया. दरअसल, शूटिंग के लिए एक होटल के बाहर 'कैफे एंड बार' का बोर्ड लगाया गया था, जिसे देखकर हिंदू संगठनों, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई और विरोध शुरू कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय लोगों का कहना है कि हरिद्वार एक धार्मिक और पवित्र नगरी है, जहां इस तरह के बोर्ड का इस्तेमाल लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है. इसी बात को लेकर देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और मौके पर बहस शुरू हो गई. बाउंसरों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच धक्का-मुक्की की घटना भी सामने आई है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान की फिल्म के सेट पर स्थानीय लोग हंगामा करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक शख्स गुस्से में कहते हुए सुनाई दे रहा है, 'आप मुंबई से आए हो ना? यहां शूटिंग चल रही है? ये बोर्ड लगाने की परमिशन किसने दी? हमें परमिशन दिखाओ. ये हमारी हर की पौड़ी है, यहां ये सब नहीं चलेगा. ये बार शब्द को तुरंत हटाओ. गंगा के किनारे ये सब नहीं होगा.'

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बोर्ड से हटाया गया 'बार' शब्द

विवाद बढ़ने के बाद फिल्म की टीम ने बोर्ड से 'बार' शब्द हटा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ. वीडियो में इमरान हाशमी तो नजर नहीं आए, लेकिन उनकी पूरी टीम ने इस मामले को संभाल लिया. बता दें कि इमरान के साथ इस फिल्म में अपराशक्ति खुराना भी नजर आएंगे.

'आवारापन 2' में नजर आएंगे इमरान हाशमी

वर्क फ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी जल्द ही 'आवारापन 2' में नजर आएंगे. दिशा पटानी और शबाना आजमी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. नितिन कक्कड़ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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