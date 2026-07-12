साल 2000 में जब प्रियंका चोपड़ा ने 'मिस वर्ल्ड' का खिताब जीता था, तब लारा दत्ता के सिर 'मिस यूनिवर्स' का ताज सजा था. इसके बाद इन दोनों हसीनाओं ने साल 2003 में आई सुपरहिट फिल्म 'अंदाज' से पर्दे पर तहलका मचाया था. अब बरसों बाद प्रियंका और लारा एक बार फिर विंबलडन के मैदान में एक साथ नजर आई हैं, जिसे देखकर फैंस पुराने दिनों की यादों में खो गए हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की फोटो

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लारा दत्ता के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की. तस्वीर में प्रियंका और लारा की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. प्रियंका, लारा के कंधे पर हाथ रखकर कैमरे के लिए पोज देती नजर आ रही हैं. प्रियंका ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अपनी इस लड़की से मिलकर बहुत अच्छा लगा.'

कैसा है प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता का लुक?

लुक की बात करें तो प्रियंका व्हाइट कलर के हॉल्टरनेक ड्रेस में बेहद स्टाइलिश लग रही थीं, वहीं लारा दत्ता ने व्हाइट श्रग के साथ ब्लू कलर की ड्रेस कैरी की थी. इन दोनों को लंबे समय बाद एक साथ फ्रेम में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

एक यूजर ने लिखा, 'अंदाज इज बैक.', दूसरे फैन ने कमेंट किया, टमिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एक साथ.' वहीं एक अन्य यूजर ने फिल्म 'अंदाज' को याद करते हुए लिखा, 'इस फ्रेम में बस अब अक्षय कुमार की कमी खल रही है.'

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दोनों एक्ट्रेसेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा पूरे 8 साल बाद एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में होंगे. ये एक टाइम ट्रैवल और साइंस फिक्शन फिल्म होगी, जो अप्रैल 2027 में रिलीज होने वाली है.

वहीं, लारा जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी. लगभग 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट से बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल जैसे सितारे हैं. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा.

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