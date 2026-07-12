हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन इन दिनों अपनी नई फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. दर्शक इस एक्शन फैंटेसी‧फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में इस फिल्म का मुंबई में ग्रैंड इंडियन प्रीमियर भी हुआ है. आइए 'द ओडिसी' की रिलीज से पहले क्रिस्टोफर नोलन की टॉप 5 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.

'द डार्क नाइट राइजेस'

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द डार्क नाइट राइजेस' 20 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इसने दुनियाभक में 9,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. ये क्रिस्टोफर नोलन की 'बैटमैन ट्रिलॉजी' की आखिरी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. क्रिश्चियन बेल (बैटमैन) और टॉम हार्डी (बेन) के बीच की जंग और फिल्म का क्लाइमेक्स रोंगटे खड़े कर देने वाला है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

'द डार्क नाइट'

अब बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द डार्क नाइट' की, जो 18 जुलाई 2008 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को सिनेमा इतिहास की सबसे बेहतरीन सुपरहीरो फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म में 'जोकर' का किरदार निभाने वाले दिवंगत अभिनेता हीथ लेजर की एक्टिंग आज भी लोगों के दिमाग से नहीं उतरी है. इस रोल के लिए उन्हें ऑस्कर भी मिला था. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में 8,400 करोड़ रुपये कमाए थे. इसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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'ओपेनहाइमर'

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'ओपेनहाइमर' को 21 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने ऑस्कर अवॉर्ड्स में धूम मचा दी थी. सिलियन मर्फी की बेहतरीन एक्टिंग और नोलन के बिना CGI (कंप्यूटर ग्राफिक्स) के ट्रिनिटी टेस्ट को रीक्रिएट करने के अंदाज ने सबको हैरान कर दिया था. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में 8,150 करोड़ रुपये कमाए थे. इसे आप जियो हॉटस्टर पर देख सकते हैं.

'इनसेप्शन'

इस लिस्ट में चौथा नाम क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'इनसेप्शन' है. ये 16 जुलाई 2010 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टारर ये फिल्म दिमाग की नसें हिला देने वाली है. सपनों के अंदर सपना और फिर उसके अंदर भी एक और सपना... इस 'ड्रीम थेफ्ट' के कॉन्सेप्ट को नोलन ने जिस तरह पर्दे पर उतारा, उसने लोगों को हफ्तों तक सोचने पर मजबूर कर दिया था. फिल्म का एंडिंग सीन आज भी एक मिस्ट्री है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में 7,000 करोड़ रुपये कमाए थे. इस माइंड-बेंडिंग फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'इंटरस्टेलर'

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'इंटरस्टेलर' 7 नंबर 2014 को रिलीज हुई थी. अगर आपको स्पेस, साइंस, ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल जैसी चीजें पसंद हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक मास्टरपीस है. मैथ्यू मैकोनाघी स्टारर इस फिल्म में नोलन ने विज्ञान के साथ-साथ एक पिता और बेटी के बीच के इमोशन्स को बेहद खूबसूरती से पिरोया है.

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में 6,100 करोड़ रुपये कमाए थे. ये शानदार स्पेस-एडवेंचर फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

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