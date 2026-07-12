Lenin Box office Collection: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. जहां इसने 'वेलकम टू द जंगल' और 'अल्फा' का खेल बिगाड़ दिया. वहीं, इसी बीच तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने बिना शोर-शराबे के ही तहलका मचा रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर ली है.

'लेनिन' का दूसरे दिन का कलेक्शन

तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. फिल्म ने दो दिनों में बंपर कमाई कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 7.15 करोड़ के साथ खाता खोला था. इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन भी शानदार कमाई की.

-सैकनिल्क के मुताबिक, 'लेनिन' ने दूसरे दिन शनिवार को 8.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया कलेक्शन 15.30 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

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2 दिन में तोड़े 11 फिल्मों के ओपनिंग वीक रिकॉर्ड्स

तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में ओपनिंग वीक में फिल्मों के भी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. देखिए लिस्ट...

1. राव बहादुर- 5.42 करोड़

2. डकैत- 28.45 करोड़

3. रकासा- 11.43 करोड़

4. बाइकर- 11.07 करोड़

5. बैंड मेलम- 4.74 करोड़

6. मृत्युंज्य- 5.23 करोड़

7. विष्णु विनासम- 10.16 करोड़

8. हे बलवंत- 4.74 करोड़

9. कपल फ्रेंडली- 8.81 करोड़

10. फंकी- 8.43 करोड़

11. नारी नारी नदुमा मुरारी- 14.21 करोड़

12. भारत महासयुलकु विग्नयपति- 13.29 करोड़

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तेलुगु फिल्म 'लेनिन' के बारे में

बहरहाल, तेलुगु फिल्म 'लेनिन' के बारे में बात की जाए तो ये एक पीरियड एक्शन-ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन मुराली किशोर अब्बुरु ने किया है. फिल्म में अखिल अक्किनेनी ने लीड रोल प्ले किया है. इसमें एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे ने अहम रोल प्ले किया है. इसमें दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है.