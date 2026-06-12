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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: अंश और प्रेम के बीच छिड़ेगी तीखी बहस, वसुधा की राह में मुश्किलें खड़ी करेंगी चंद्रिका देवी

TV Serial Spoilers: अंश और प्रेम के बीच छिड़ेगी तीखी बहस, वसुधा की राह में मुश्किलें खड़ी करेंगी चंद्रिका देवी

TV Serial Spoilers: टीवी शोज में ड्रामा अब अपने पीक पर पहुंच चुका है. हर कहानी में ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं, जो दर्शकों को चौंका रहे हैं. आइए जानते हैं 5 फेमस सीरियल्स के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 12 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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टीवी की दुनिया में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. हर शो में कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है, जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह गए हैं. कहीं रिश्तों की सच्चाई सामने आ रही है, तो कहीं प्यार और धोखे के बीच नई जंग छिड़ चुकी है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 पॉपुलर टीवी सीरियल्स के स्पॉइलर्स, जहां आने वाले एपिसोड्स में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है.

'अनुपमा'
टीवी सीरियल 'अनुपमा' के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है. अनुपमा अपनी बेटी राही की जिंदगी में चल रही उथल-पुथल को लेकर बेहद परेशान है. इसी बीच, कहानी में तब बड़ा धमाका होगा, जब प्रेम अपनी बदतमीजी की सारी हदें पार कर देगा. प्रेम का यह बर्ताव देखकर अंश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा. दोनों के बीच तीखी बहस होगी. अपनी बेटी राही को बचाने और परिवार को बिखरने से रोकने के लिए अनुपमा अब क्या बड़ा कदम उठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा.

'वसुधा'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय सीरियल 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वसुधा ने फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है. वहीं दूसरी तरफ, चंद्रिका देवी उसके रास्ते में लगातार रोड़े अटका रही हैं. इस मुश्किल घड़ी में वसुधा हार मानने के बजाय एक बेहद स्मार्ट और बड़ा कदम उठाएगी. इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब प्रभात को चंद्रिका देवी की इस खुफिया साजिश का सच पता चल जाएगा.

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: अनुपमा सिखाएगी दामाद प्रेम को सबक, वसुधा के हाथ लगेंगे चंद्रिका के खिलाफ सबूत

'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है. शो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है, जहां पुराने दबे हुए राज सबके सामने आने वाले हैं. घर के सदस्यों के हाथ एक पुरानी फोटो लगेगी, जिसमें राज नंदिनी, हर्ष और यशवर्धन एक साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को देखकर घर में कोहराम मच जाएगा. सबको पक्का यकीन हो जाएगा कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना यश ही है. इस सच के सामने आते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

'गंगा माई की बेटियां'
लोकप्रिय शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है. शो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है, जहां कोर्ट और पुलिस के झंझटों के बीच एक बड़ा फैसला होने जा रहा है. पुलिस स्टेशन में स्नेहा इंस्पेक्टर के सामने एक चौंकाने वाला बयान देगी. दूसरी तरफ, गांव की पंचायत में भी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. दुर्गावती की सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी. अपनी हार को देखते हुए दुर्गावती पूरी तरह टूट जाएगी और वह गंगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'
स्टार प्लस के धमाकेदार शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बेहद चौंकाने वाला हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. विरानी परिवार में जायदाद और हक की जंग सरेआम छिड़ गई है. शांति निकेतन में तब बड़ा धमाका होगा जब तुलसी विरानी जायदाद और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर एक नया ऐलान करेगी. वहीं, घर में शगुन की रस्म की तैयारियां चल रही हैं, जहां नंदिनी को अपनी होने वाली बहू वैष्णवी को शगुन का नारियल देना है, लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे रियो एक खतरनाक साजिश बुन रहा है. 

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: नंदिनी ने खोला तुलसी के खिलाफ मोर्चा, वसुधा देगी सरकारी अफसर को मुंहतोड़ जवाब

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Published at : 12 Jun 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Anupamaa Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
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