हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma देने वाली हैं गुड न्यूज, तस्वीरें दिखाकर बोलीं- 'ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा'
Hardik Pandya's Girlfriend To Share Good News: माहिका शर्मा इन दिनों हार्दिक पांड्या संग मालदीव्स में वेकेशन मना रही हैं. इस बीच उन्होंने जल्द कोई खुशखबरी शेयर करने को लेकर हिंट दिया है.
मॉडल माहिका शर्मा इन दिनों क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को डेट करने को लेकर चर्चा में हैं. माहिका इन दिनों मालदीव्स में क्रिकेटर संग उनका बर्थडे वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. माहिका लगातार मालदीव्स से अपनी और हार्दिक की रोमांटिक झलकियां भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. इस बीच माहिका ने जल्द बड़ी खुशखबरी सुनाने की जानकारी दी है.
दरअसल माहिका शर्मा ने इस बार दिल्ली में हुए लैक्मे फैशन वीक स्किप कर दिया है. ऐसे में उनकी एक दोस्त ने उनके लिए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की. इसमें लिखा है- 'इस सीजन में तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन इस अनाउंसमेंट के लिए हमेशा रुकी रही.' अपनी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी को माहिका शर्मा ने रीशेयर किया और लिखा- 'उफ्फ, कितना प्यारा है. जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी! यकीन मानिए ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा.'
पांड्या का हाथ दिए पोज
माहिका शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई और तस्वीरें भी शेयर की हैं. दो फोटोज में माहिका येलो कलर की ड्रेस पहने पोज देती दिख रही हैं. इनमें वो बेहद स्टनिंग दिख रही हैं. उन्होंने खाने-पीने की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. वहीं एक कोलाज फोटो में वो हार्दिक पांड्या का हाथ थामे दिख रही हैं.
कौन हैं माहिका शर्मा?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL