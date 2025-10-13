मॉडल माहिका शर्मा इन दिनों क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को डेट करने को लेकर चर्चा में हैं. माहिका इन दिनों मालदीव्स में क्रिकेटर संग उनका बर्थडे वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. माहिका लगातार मालदीव्स से अपनी और हार्दिक की रोमांटिक झलकियां भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. इस बीच माहिका ने जल्द बड़ी खुशखबरी सुनाने की जानकारी दी है.

दरअसल माहिका शर्मा ने इस बार दिल्ली में हुए लैक्मे फैशन वीक स्किप कर दिया है. ऐसे में उनकी एक दोस्त ने उनके लिए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की. इसमें लिखा है- 'इस सीजन में तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन इस अनाउंसमेंट के लिए हमेशा रुकी रही.' अपनी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी को माहिका शर्मा ने रीशेयर किया और लिखा- 'उफ्फ, कितना प्यारा है. जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी! यकीन मानिए ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा.'

पांड्या का हाथ दिए पोज

माहिका शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई और तस्वीरें भी शेयर की हैं. दो फोटोज में माहिका येलो कलर की ड्रेस पहने पोज देती दिख रही हैं. इनमें वो बेहद स्टनिंग दिख रही हैं. उन्होंने खाने-पीने की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. वहीं एक कोलाज फोटो में वो हार्दिक पांड्या का हाथ थामे दिख रही हैं.



कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा के बारे में बाते करें तो वो फैशन इंडस्ट्री का पॉपुलर चेहरा हैं. वो कई टॉप डिजाइनर्स के साथ काम कर चुकी हैं. माहिका को इंडियन फैशन अवार्ड्स 2024 में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज) के रूप में सम्मानित किया जा चुका है.

माहिका से पहले जैस्मिन वालिया संग जुड़ा हार्दिक का नाम

बता दें कि हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में सर्बियाई मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी. उनका एक बेटा भी है. हालांकि 2024 में हार्दिक और नताशा ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए. नताशा से तलाक के बाद हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया से लिंक किया जा रहा था. लेकिन अब माहिका शर्मा संग तस्वीरें शेयर करके हार्दिक ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है.