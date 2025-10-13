हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma देने वाली हैं गुड न्यूज, तस्वीरें दिखाकर बोलीं- 'ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा'

हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma देने वाली हैं गुड न्यूज, तस्वीरें दिखाकर बोलीं- 'ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा'

Hardik Pandya's Girlfriend To Share Good News: माहिका शर्मा इन दिनों हार्दिक पांड्या संग मालदीव्स में वेकेशन मना रही हैं. इस बीच उन्होंने जल्द कोई खुशखबरी शेयर करने को लेकर हिंट दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 13 Oct 2025 04:29 PM (IST)
मॉडल माहिका शर्मा इन दिनों क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को डेट करने को लेकर चर्चा में हैं. माहिका इन दिनों मालदीव्स में क्रिकेटर संग उनका बर्थडे वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. माहिका लगातार मालदीव्स से अपनी और हार्दिक की रोमांटिक झलकियां भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. इस बीच माहिका ने जल्द बड़ी खुशखबरी सुनाने की जानकारी दी है.

दरअसल माहिका शर्मा ने इस बार दिल्ली में हुए लैक्मे फैशन वीक स्किप कर दिया है. ऐसे में उनकी एक दोस्त ने उनके लिए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की. इसमें लिखा है- 'इस सीजन में तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन इस अनाउंसमेंट के लिए हमेशा रुकी रही.' अपनी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी को माहिका शर्मा ने रीशेयर किया और लिखा- 'उफ्फ, कितना प्यारा है. जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी! यकीन मानिए ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा.'

हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma देने वाली हैं गुड न्यूज, तस्वीरें दिखाकर बोलीं- 'ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा

पांड्या का हाथ दिए पोज
माहिका शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई और तस्वीरें भी शेयर की हैं. दो फोटोज में माहिका येलो कलर की ड्रेस पहने पोज देती दिख रही हैं. इनमें वो बेहद स्टनिंग दिख रही हैं. उन्होंने खाने-पीने की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. वहीं एक कोलाज फोटो में वो हार्दिक पांड्या का हाथ थामे दिख रही हैं.

हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma देने वाली हैं गुड न्यूज, तस्वीरें दिखाकर बोलीं- 'ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma देने वाली हैं गुड न्यूज, तस्वीरें दिखाकर बोलीं- 'ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा

कौन हैं माहिका शर्मा?
माहिका शर्मा के बारे में बाते करें तो वो फैशन इंडस्ट्री का पॉपुलर चेहरा हैं. वो कई टॉप डिजाइनर्स के साथ काम कर चुकी हैं. माहिका को इंडियन फैशन अवार्ड्स 2024 में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज) के रूप में सम्मानित किया जा चुका है. 
 
माहिका से पहले जैस्मिन वालिया संग जुड़ा हार्दिक का नाम
बता दें कि हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में सर्बियाई मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी. उनका एक बेटा भी है. हालांकि 2024 में हार्दिक और नताशा ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए. नताशा से तलाक के बाद हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया से लिंक किया जा रहा था. लेकिन अब माहिका शर्मा संग तस्वीरें शेयर करके हार्दिक ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है.
 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 13 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Tags :
Natasa Stankovic HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
