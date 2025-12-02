आज के दौर में समलैंगिक विवाह कोई नई बात नहीं है. इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में कई खिलाड़ियों ने समलैंगिक विवाह की है. वे सभी अपने जीवन में काफी खुश हैं. हाल ही में साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन ने मिशेल नेटिवल से अपनी सगाई की घोषणा की. ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि इस जोड़ी से पहले ऐसा कौन कर चुके हैं. हम आपको ऐसे ही 5 महिला क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह किया है.

इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर जिन्होंने एक महिला से ही की शादी

1. एलेक्स ब्लैकवेल और लिंडसे आस्क्यू की शादी

ऑस्ट्रेलिया की एलेक्स ब्लैकवेल और इंग्लैंड की लिंडसे आस्क्यू ने एक-दूसरे को आठ साल तक डेट करने के बाद साल 2015 में इंग्लैंड में शादी रचाई थी. ब्लैकवेल ने साल 2013 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि वे लेस्बियन हैं. ब्लैकवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए 252 इंटरनेशनल मैच खेलीं जबकि आस्क्यू इंग्लैंड के लिए सिर्फ 14 इंटरनेशनल मैच खेल पाईं.

2. एमी सैटर्थवेट और ली ताहूहु का रिलेशन

न्यूजीलैंड की एमी सैटर्थवेट और ली ताहूहु ने साल 2017 में शादी की. सैटर्थवेट एक बेहतरीन बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं जबकि ताहूहु एक दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं. इन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम ग्रेस मैरी सैटर्थवेट है. जिसका जन्म 13 जनवरी 2020 को हुआ था.

3. डेन वैन नीकर्क ने मैरिजैन कप्प से की शादी

दक्षिण अफ्रीका की पूर्व कप्तान डेन वैन नीकर्क और स्टार ऑलराउंडर मैरिजैन कप्प ने साल 2018 में शादी की. वैन नीकर्क दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की लेग स्पिनर हैं, जिन्होंने लगभग 200 इंटरनेशनल मैच खेली हैं. वहीं, कप्प दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 200 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं.

4. मेगन शुट्ट की जेस होलिओक से शादी

ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट ने साल 2019 में जेस होलिओक से शादी की. शुट्ट ने साल 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए 150 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं. दूसरी ओर, होलिओक क्रिकेटर नहीं हैं, वे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में एक फैसिलिटी मैनेजर के तौर पर काम करती थीं. इस जोड़े को अगस्त 2021 में एक बेटी हुई, जिसका नाम रायली लुईस शुट्ट है.

5. नेट साइवर ब्रंट और कैथरीन ब्रंट ने की शादी

इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट और कैथरीन ब्रंट ने अक्टूबर 2019 में सगाई करने के बाद 29 मई 2022 को शादी की. दोनों इंग्लैंड टीम का एक अहम हिस्सा रही हैं और 2017 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड की जीत के पीछे की मुख्य खिलाड़ी भी रही हैं. सितंबर 2024 में, ये घोषणा की गई थी कि कैथरीन गर्भवती हैं, जिसके बाद, उन्होंने मार्च 2025 में अपने बेटे को जन्म दिया.