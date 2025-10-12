BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, अरिजीत सिंह संग विवाद पर सलमान खान बोले- 'एक गलत फहमी थी'
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' में एक और सदस्य घर से नॉमिनेट हो गया है. आज के एपिसोड में सलमान खान ने अपने और अरिजीत सिंह के बीच हुए विवाद पर भी बात की.
'बिग बॉस 19' के इस 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने सिंगर अरिजीत सिंह के साथ अपने विवाद पर बात की है. इस दौरान उन्होंने कबूल किया इस मामले में उनकी तरफ से गलतफहमी हो गई थी. वहीं इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के घर से एक सदस्य नॉमिनेट हो गया है. 'वीकेंड का वार' में इस हफ्ते जैमी लीवर और स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता बतौर गेस्ट पहुंचे थे.
'वीकेंड का वार' में जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर ने फरहा खान की मिमिक्री की और घरवालों को शो का रिव्यू दिया. इसके बाद एक्ट्रेस ने शो के कंटेस्टेंट्स की भी मिमिक्री की. वहीं रवि गुप्ता ने सभी कंटेस्टेंस्ट को रोस्ट किया.
'अरिजीत और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त हैं'
स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता ने सलमान खान से कहा कि वो बिग बॉस में आते हुए घबरा रहे थे क्योंकि उनकी शकल सिंगर अरिजीत सिंह से मिलती है. इस पर सलमान खान ने साफ किया कि अब वो और अरिजीत बहुत अच्छो दोस्त बन गए हैं. सलमान ने कहा- 'अरिजीत और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो कई गलत फहमी थी और वो गलत फहमी मेरी ही तरफ से थे.'
सलमान की फिल्म के लिए गाना बना रहे अरिजीत सिंह
रवि गुप्ता ने आगे कहा कि उन्हें ये जानकर अच्छा लगा कि सलमान खान और अरिजीत सिंह का विवाद सुलझ गया है. सलमान खान ने आगे कहा- 'उसके बाद अरिजीत ने मेरे लिए गाने भी किए. टाइगर में गाना किया और अब गलवान में भी कर रहा है.'
घर से बेघर हुए जीशान कादरी
इस हफ्ते शो में कुल 6 लोग नॉमिनेटेड थे. मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, बसीर अली, जीशान कादरी, अशनूर कौर और नीलम गिरी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल थे. आज के एपिसोड की शुरुआत में ही सलमान खान ने बता दिया था कि मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे वोट्स के बेस पर इस हफ्ते सेफ हो गए हैं. वहीं जीशान कादरी इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर हो गए हैं.
