Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Parliament Winter Session Day 2 Live: सरकार की तरफ से कहा गया कि SIR पर चर्चा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए समय तय करना अभी संभव नहीं है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Dec 2025 11:42 AM (IST)

LIVE

Key Events
Parliament Winter Session Day 2 Live Updates SIR BLO Death ECI Mahagathbandhan Protest NDA BJP Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
संसद में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी भारी बवाल के आसार हैं.
Source : Twitter

Background

संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ और कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. विपक्ष ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चर्चा की मांग करते हुए विरोध जताया और राज्यसभा से वॉकआउट भी किया.

सरकार की तरफ से कहा गया कि SIR पर चर्चा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए समय तय करना अभी संभव नहीं है. आज भी विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसद विरोध जारी रखेंगे. सांसद सुबह संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बताया कि गठबंधन ने SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा की मांग को और तेज करने का फैसला किया है.

दूसरी ओर सरकार आज लोकसभा में केंद्रीय एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल के जरिए तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगी. इससे पहले सोमवार को भी वित्त मंत्री ने तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर टैक्स ढांचे में बदलाव से जुड़े दो बिल पेश किए थे, क्योंकि GST क्षतिपूर्ति उपकर जल्द खत्म होने वाला है.

11:42 AM (IST)  •  02 Dec 2025

Parliament Winter Session Day 2 Live: राज्यसभा में भी SIR को लेकर घमासान, विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा

राज्यसभा में विपक्ष का विरोध जारी है. NCP सांसद फौजिया खान ने कहा कि सभी सांसद SIR पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए. शून्यकाल के दौरान जब विपक्षी सांसदों से सवाल पूछने को कहा गया तो अधिकांश सांसदों ने सिर्फ SIR का मुद्दा उठाया.

11:38 AM (IST)  •  02 Dec 2025

Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद आज फिर सदन के वेल में पहुंच गए, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.

Parliament Parliament Winter Session Congress BJP SIR
New Update
Embed widget